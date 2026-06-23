Vea el golazo de Nuno Mendes en Portugal vs. Uzbekistán, en el Mundial 2026

Portugal no tuvo piedad con Uzbekistán y puso el 2-0 en el marcador a través de un golazo de Nuno Mendes, lateral izquierdo y figura del PSG.

Los 'lusos' tuvieron un tiro libre al borde del área y todos pensaban que Cristiano Ronaldo iba a rematar, sin embargo, todo fue para engañar y Mendes cobró con un zurdazo que dejó sin chances al guardameta Abduvokhid Nematov.

Vea el gol de Nuno Mendes:

NUNO MENDES SORPRENDIÓ A TODOS



El lateral izquierdo de PSG aprovechó el tiro libre y marcó el 2 a 0 para Portugal ante Uzbekistán en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ pic.twitter.com/YvfbgoZMTM — DSPORTS (@DSports) June 23, 2026