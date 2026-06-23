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Gol Caracol  / Vea el golazo de Nuno Mendes en Portugal vs. Uzbekistán, en el Mundial 2026

Vea el golazo de Nuno Mendes en Portugal vs. Uzbekistán, en el Mundial 2026

Portugal puso el pie en el acelerador y amplió su ventaja sobre Uzbekistán con un gran gol de tiro libre de Nuno Mendes, jugador del PSG. ¡Vea acá el VIDEO!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 23 de jun, 2026
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Nuno Mendes en Portugal vs. Uzbekistán.
Nuno Mendes en Portugal vs. Uzbekistán.
AFP.

Portugal no tuvo piedad con Uzbekistán y puso el 2-0 en el marcador a través de un golazo de Nuno Mendes, lateral izquierdo y figura del PSG.

Los 'lusos' tuvieron un tiro libre al borde del área y todos pensaban que Cristiano Ronaldo iba a rematar, sin embargo, todo fue para engañar y Mendes cobró con un zurdazo que dejó sin chances al guardameta Abduvokhid Nematov.

Vea el gol de Nuno Mendes:

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