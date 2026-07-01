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Gol Caracol  / Vea el remate de Yoane Wissa que estrelló en el palo en RD Congo vs Inglaterra por el Mundial 2026

Vea el remate de Yoane Wissa que estrelló en el palo en RD Congo vs Inglaterra por el Mundial 2026

RD Congo tuvo otra oportunidad muy clara para ampliar el marcador frente a Inglaterra, pero esta vez el palo le negó el grito de gol, Vea la jugada acá.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 1 de jul, 2026
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Congo vs. Ingalterra
Congo vs. Ingalterra
AFP

El conjunto africano ha puesto en propietarios a la defensa inglesa, que no ha podido contener la rapidez de los delanteros, y nuevamente se vio sorprendida al termino de la primera mitad.

Todo ocurrió sobre los 41 minutos de juego tras una jugada que comenzó por sector derecho donde Aaron Wan-Bissaka centró una magnifica pelota a su compañero Yoane Wissa, que ganó por la mitad del área y remató, pero la esférica se estrelló en el palo, lamentándose por estar muy cerca del segundo gol de su equipo.

Vea la jugada acá:

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