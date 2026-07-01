Vea el remate de Yoane Wissa que estrelló en el palo en RD Congo vs Inglaterra por el Mundial 2026

El conjunto africano ha puesto en propietarios a la defensa inglesa, que no ha podido contener la rapidez de los delanteros, y nuevamente se vio sorprendida al termino de la primera mitad.

Todo ocurrió sobre los 41 minutos de juego tras una jugada que comenzó por sector derecho donde Aaron Wan-Bissaka centró una magnifica pelota a su compañero Yoane Wissa, que ganó por la mitad del área y remató, pero la esférica se estrelló en el palo, lamentándose por estar muy cerca del segundo gol de su equipo.

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