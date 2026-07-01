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Gol Caracol  / Vea el segundo gol de Harry Kane con Inglaterra vs. RD Congo, por el Mundial 2026

Vea el segundo gol de Harry Kane con Inglaterra vs. RD Congo, por el Mundial 2026

El goleador Harry Kane anotó un golazo frente a RD Congo, para firmar la remontada de Inglaterra, en un partido trabado en Atlanta. Vea el gol acá.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 1 de jul, 2026
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Gol de Harry Kane con Inglaterra
Gol de Harry Kane con Inglaterra
AFP

Faltando tan solo cinco minutos para el final del tiempo reglamentario, Harry Kane volvió a aparecer en el área para marcar su doblete del encuentro y llegar así a cinco tantos en el presente Mundial, siguiéndole la pista a Lionel Messi en lo más alto del escalafón.

Todo ocurrió al minuto 85' cuando el goleador del Bayern Munich lo dejaron recibir al borde del área e ingresó en ella, rodeado de algunos defensores, pero eso no impidió lograr acomodarse para sacar un remate fulminante y vencer al arquero y sellar el 2-1 para los 'leones'.

Vea el gol acá:

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