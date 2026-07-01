Vea el segundo gol de Harry Kane con Inglaterra vs. RD Congo, por el Mundial 2026

Faltando tan solo cinco minutos para el final del tiempo reglamentario, Harry Kane volvió a aparecer en el área para marcar su doblete del encuentro y llegar así a cinco tantos en el presente Mundial, siguiéndole la pista a Lionel Messi en lo más alto del escalafón.

Todo ocurrió al minuto 85' cuando el goleador del Bayern Munich lo dejaron recibir al borde del área e ingresó en ella, rodeado de algunos defensores, pero eso no impidió lograr acomodarse para sacar un remate fulminante y vencer al arquero y sellar el 2-1 para los 'leones'.

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