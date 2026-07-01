Vea el segundo gol de Youri Tielemans en Bélgica vs. Senegal, por el Mundial 2026

El cierre del partido entre Bélgica y Senegal tuvo mucha emociones, además de irse al tiempo extra y rozar la tanda de los penales, fue Youri Tielemans quien rompió el empate al último minuto de adición y le dio el agónico triunfo a su selección.
Todo ocurrió al 129' cuando ocurrió una falta dentro del área y obligó al juez central a ir al VAR a revisar con detenimiento la jugada, definiendo pena máxima para los europeos.
El encargado de ejecutar el cobro desde los doce pasos fue el delantero del Aston Villa que con mucha seguridad, no falló y mandó el balón al fondo de la red, sellando así el triunfo y clasificación de Bélgica a octavos de final.
Vea el gol acá:
PENAL PARA BÉLGICA, POR SI NO QUEDÓ CLARO 😅#MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/yLwhKC5w48— DSPORTS (@DSports) July 1, 2026
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¡GOL DE BÉLGICA SOBRE EL CIERRE DEL ALARGUE! ⚽🇧🇪— DSPORTS (@DSports) July 1, 2026
Tielemans abrió el pie en el penal y puso el 3-2 sobre Senegal. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/MK9JBjgxM5
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