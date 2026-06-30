Vea la atajada de Jacob Widell a Rabiot en el partido de Francia vs. Suecia, por el Mundial 2026

La primera parte del partido entre Francia y Suecia ha dejado muchas emociones de cara al gol, pero que en el último tercio del campo, no se ha logrado concretar para abrir el marcador.
Esta vez fue el arquero Jacob Widell quien se vistió de héroe al minuto 29' de juego, que tras un pase de Kilyan Mbappé a Rabiot dentro del área, este último definiera de manera rastrera al palo derecho del guardameta, quien respondió con sus piernas y mandó el balón al tiro de esquina, protagonizando una fabulosa atajada más en el compromiso.
Vea la jugada acá:
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