Vea la gran atajada de Lionel Mpasi a Jude Bellingham en RD Congo vs Inglaterra, por el Mundial 2026

Inglaterra ha demostrado ser más preciso en campo contrario después de la pausa de hidratación, pero el portero de RD Congo ha estado muy seguro bajo los tres palos, poniendo en aprietos a los dirigidos por Thomas Tuchel.

Una gran oportunidad para los 'leones' se presentó cerca de la media hora de juego (29'), tras una jugada colectiva de los ingleses, Declan Rice sorprendió con un gran centro con destino a Bellingham, y el jugador del Real Madrid cabeceó de gran manera pero con el infortunio de encontrarse con una muralla en la portería: Lionel Mpasi sacó la pelota de manera magistral.

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