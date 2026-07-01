Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
CALENDARIO MUNDIAL
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
NÉSTOR LORENZO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Vea la gran atajada de Lionel Mpasi a Jude Bellingham en RD Congo vs Inglaterra, por el Mundial 2026

Vea la gran atajada de Lionel Mpasi a Jude Bellingham en RD Congo vs Inglaterra, por el Mundial 2026

El guardameta de RD Congo protagonizó una impresionante atajada, tras el gran cabezazo de Jude Bellingham, en el juego válido por los 16vos de final, del Mundial 2026. Vea la jugada acá.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 1 de jul, 2026
Comparta en:
Jude Bellingham en Inglaterra vs RD Congo
Jude Bellingham en Inglaterra vs RD Congo
AFP

Inglaterra ha demostrado ser más preciso en campo contrario después de la pausa de hidratación, pero el portero de RD Congo ha estado muy seguro bajo los tres palos, poniendo en aprietos a los dirigidos por Thomas Tuchel.

Una gran oportunidad para los 'leones' se presentó cerca de la media hora de juego (29'), tras una jugada colectiva de los ingleses, Declan Rice sorprendió con un gran centro con destino a Bellingham, y el jugador del Real Madrid cabeceó de gran manera pero con el infortunio de encontrarse con una muralla en la portería: Lionel Mpasi sacó la pelota de manera magistral.

Vea la jugada acá:

WhatsApp-Channel Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
GoogleNewsProvider ⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial
Relacionados

Selección Inglaterra

Selección RD Congo

Mundial 2026

Jude Bellingham

Publicidad

Publicidad

Publicidad