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Gol Caracol  / Vea la jugada de Johan Mojica, que por poco termina en gol en Colombia vs. Ghana, en el Mundial 2026

Vea la jugada de Johan Mojica, que por poco termina en gol en Colombia vs. Ghana, en el Mundial 2026

El latera de la Selección Colombia por poco aumenta el marcador frente a Ghana, pero el arquero le ahogó el grito de gol. Vea la jugada acá.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 3 de jul, 2026
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Johan Mojica en la Selección Colombia
Johan Mojica en la Selección Colombia
AFP

En el último minuto reglamentario del primer tiempo entre Colombia vs Ghana, la 'tricolor' tuvo una oportunidad muy clara de ampliar la ventaja en el marcador, pero el arquero africano negó el grito de gol.

Todo ocurrió al 45', tras una jugada por sector derecho, el lateral Daniel Muñoz asistió con un gran centro al área a Johan Mojica que se elevó y con un certero cabezazo mandó el balón con destino a gol, pero se encontró con las manos 'milagrosas' del guardameta Lawrence, para evitar el segundo del partido.

Vea la jugada acá:

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