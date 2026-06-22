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Gol Caracol  / VIDEO: Vea el golazo de Kylian Mbappé, en Francia vs. Irak, por el Mundial 2026

VIDEO: Vea el golazo de Kylian Mbappé, en Francia vs. Irak, por el Mundial 2026

El astro francés no tardó mucho tiempo para abrir el marcador a su favor, enfrentando a los iraquíes, por la segunda jornada del grupo I. Vea aquí la anotación.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 22 de jun, 2026
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Gol de Kylian Mbappé con Francia
Gol de Kylian Mbappé con Francia
AFP

Kylian Mbappé inició intratable esta nueva Copa del Mundo y, en el solo 'amanecer' del compromiso frente a Ira, se volvió a reportar con la Selección de Francia.

El astro 'galo', quien no encontraba los espacios frente al cuadro asiático; a los catorce minutos recibió un balón en el borde del área rival, en donde no se la pensó dos veces para sacar el remate.

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