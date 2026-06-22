VIDEO: Vea el golazo de Kylian Mbappé, en Francia vs. Irak, por el Mundial 2026

Kylian Mbappé inició intratable esta nueva Copa del Mundo y, en el solo 'amanecer' del compromiso frente a Ira, se volvió a reportar con la Selección de Francia.
El astro 'galo', quien no encontraba los espacios frente al cuadro asiático; a los catorce minutos recibió un balón en el borde del área rival, en donde no se la pensó dos veces para sacar el remate.
NO BUENO… ¡¡IMPRESIONANTE GOLAZO DE MBAPPÉ PARA EL 1-0 DE FRANCIA VS. IRAK!! ¡INATAJABLE!— SportsCenter (@SC_ESPN) June 22, 2026
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