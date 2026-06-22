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Gol Caracol  / Neymar, con sed de revancha para su estreno con Brasil en el Mundial 2026; "tiene muchas ganas"

Neymar, con sed de revancha para su estreno con Brasil en el Mundial 2026; "tiene muchas ganas"

Ya recuperado al 100%, Neymar está listo para hacer su estreno con Brasil en el Mundial 2026. Desde la 'canarinha' aseguran que tiene hambre de gloria para enfrentar a Escocia.

Por: EFE
Actualizado: 22 de jun, 2026
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Neymar, figura de la Selección Brasil, sufrió una delicada lesión a pocos días del Mundial 2026
Neymar, figura de la Selección Brasil, sufrió una delicada lesión a pocos días del Mundial 2026
AFP

Neymar, quien podría tener sus primeros minutos en el Mundial 2026 contra Escocia, está a "un nivel muy alto" y "con ganas", una vez superada su lesión en el gemelo derecho, dijo este lunes el extremo Gabriel Martinelli.

"Todo el mundo conoce su calidad, vemos que tiene muchas ganas y estamos felices de tener a un jugador como él a nuestro lado, disponible y con la actitud y las ganas que está demostrando", dijo en rueda de prensa el jugador del Arsenal en el hotel de concentración, en Basking Ridge (Nueva Jersey, Estados Unidos).

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Preguntado sobre si el seleccionador Carlo Ancelotti ha entrenado estos días con el 10 de la Canarinha en el once titular, Martinelli sonrió e invitó al periodista a hacerle esa pregunta al técnico italiano.

La estrella del Santos, después de perderse los entrenamientos del último mes por una lesión de grado II en el gemelo derecho, se reincorporó la semana pasada a la dinámica de grupo.

Ancelotti ya anticipó tras la victoria ante Haití (3-0) que el exjugador del Barcelona estaría disponible para el último partido del Grupo C contra Escocia, el miércoles, en Miami.

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Martinelli se mostró dispuesto a, incluso, "correr 20-30 kilómetros más" para hacer mejores "a Neymar o Vinícius" en los partidos, como por ejemplo hace Argentina con Lionel Messi.

Neymar Jr con Selección de Brasil
Neymar Jr con Selección de Brasil
AFP

"Siempre intento dar lo máximo de mí y hacer lo que haga falta; si hay que defender en línea de cinco, defenderé como lateral", declaró.

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"Nos estamos entregando al máximo. Queremos ganar la Copa, sabemos la capacidad que tenemos y creo que sí, correríamos 10, 20, 30 o 40 kilómetros más para potenciar al equipo", añadió.

Brasil lidera el Grupo C del Mundial 2026 con cuatro puntos, los mismos que Marruecos, con la que empató 1-1 en la primera fecha.

Los dirigidos por Ancelotti se jugarán el liderato del grupo el miércoles en Miami frente a Escocia, tercera colocada con tres puntos y aún con opciones de clasificación.

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