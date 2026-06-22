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Gol Caracol  / Lionel Messi y la respuesta que causó risas en el Mundial 2026; "me cuesta pensar"

Lionel Messi y la respuesta que causó risas en el Mundial 2026; "me cuesta pensar"

Con su doblete contra Austria, por la fecha 2 de la fase de grupos, Lionel Messi se convirtió en el máximo goleador de la historia de los Mundiales y habló sobre ello.

Por: AFP
Actualizado: 22 de jun, 2026
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Lionel Messi, figura de la Selección Argentina en en el Mundial 2026, con goles
Lionel Messi, figura de la Selección Argentina en en el Mundial 2026, con goles
AFP

"Esto es el Mundial, el partido fue muy igualado, muy intenso", dijo Lionel Messi a periodistas tras anotar los dos goles de la victoria ante Austria y superar el récord de máximo goleador de la historia del torneo.

"Estoy con poca fuerza y me cuesta pensar", prosiguió en la breve entrevista. "Disfrutando este momento y con ganas de ir con mis compañeros", añadió.

Lionel Messi, delantero de la Selección Argentina, se convirtió en el máximo goleador en la historia de los Mundiales
Gol Caracol

Messi tras su doblete en el Mundial 2026; "no me imaginé empezar así, estoy muy feliz"

"Está espectacular como se dio, hoy tuve el penal que podría haber aumentado", dijo cuando se le preguntó cómo evaluaba el triunfo 2-0.

El delantero Julián Álvarez, que se acaba de recuperar de un esguince del tobillo izquierdo, dijo que el 10 "es el mejor de la historia ya y todavía sigue demostrando, con la edad que tiene, el talento y toda su magia".

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"Me siento bien ahora", dijo sobre su lesión. "Así que apoyando al equipo, aprovechando los minutos que me toquen".

Álvarez entró como recambio en este encuentro y el de Argelia de la semana pasada, otra victoria de Argentina con un inédito hat-trick de Messi (3-0).

Lionel Messi, capitán de la Selección Argentina, marcó doblete contra Austria en el Mundial 2026
Lionel Messi, capitán de la Selección Argentina, marcó doblete contra Austria en el Mundial 2026
AFP

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Preguntado por cuál equipo prefería en la fase de 16avos, dijo: "Al final hay que ganarle a todos".

A dos días de su 39º cumpleaños, Messi llegó con este encuentro a 18 tantos y quedó como máximo goleador de la historia del torneo, por encima del alemán Miroslav Klose, que había establecido el récord de 16 anotaciones en Brasil 2014.

Lionel Messi, capitán de la Selección Argentina, marcó doblete contra Austria en el Mundial 2026
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