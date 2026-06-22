Lionel Messi y la respuesta que causó risas en el Mundial 2026; "me cuesta pensar"

"Esto es el Mundial, el partido fue muy igualado, muy intenso", dijo Lionel Messi a periodistas tras anotar los dos goles de la victoria ante Austria y superar el récord de máximo goleador de la historia del torneo.

"Estoy con poca fuerza y me cuesta pensar", prosiguió en la breve entrevista. "Disfrutando este momento y con ganas de ir con mis compañeros", añadió.

"Está espectacular como se dio, hoy tuve el penal que podría haber aumentado", dijo cuando se le preguntó cómo evaluaba el triunfo 2-0.

El delantero Julián Álvarez, que se acaba de recuperar de un esguince del tobillo izquierdo, dijo que el 10 "es el mejor de la historia ya y todavía sigue demostrando, con la edad que tiene, el talento y toda su magia".



“¿Gol favorito mío en Mundiales? No recuerdo ahora. Estoy cansado, con poca fuerza y me cuesta pensar. Je”.



Firma: Lionel Messi, en @TyCSports. pic.twitter.com/sNDmh1Wivz — JS (@juegosimple__) June 22, 2026

Publicidad

"Me siento bien ahora", dijo sobre su lesión. "Así que apoyando al equipo, aprovechando los minutos que me toquen".

Álvarez entró como recambio en este encuentro y el de Argelia de la semana pasada, otra victoria de Argentina con un inédito hat-trick de Messi (3-0).

Lionel Messi, capitán de la Selección Argentina, marcó doblete contra Austria en el Mundial 2026 AFP

Publicidad

Preguntado por cuál equipo prefería en la fase de 16avos, dijo: "Al final hay que ganarle a todos".

A dos días de su 39º cumpleaños, Messi llegó con este encuentro a 18 tantos y quedó como máximo goleador de la historia del torneo, por encima del alemán Miroslav Klose, que había establecido el récord de 16 anotaciones en Brasil 2014.