Vinícius Júnior y su polémica celebración en Manchester City vs. Real Madrid; ¿"llorones"?

La expulsión de Bernardo Silva y un penalti convertido por Vinícius Júnior inclinan la eliminatoria a favor del Real Madrid que, tras el empate de Erling Haaland (1-1), aún tiene una ventaja de tres goles en el global tras el descanso.

A los veinte minutos, Bernardo tapó con el brazo izquierdo un disparo de Vinícius Júnior que iba a gol y fue expulsado después de que el árbitro, Clément Turpin, revisara la jugada en el VAR.

Desde los once metros, Vinícius se resarció del error de la ida y puso al Madrid con una ventaja de 0-4 en el global, antes de que Erling Haaland recortara distancias dando un último hilo de esperanza a los de Pep Guardiola. El brasileño de nuevo generó polémica por su festejo, ya que se acercó a la tribuna de los citizens con un geste de pregunta y luego se marchó haciendo un ademan de llorar.

¡¡ATENCIÓN AL FESTEJO PROVOCATIVO DE VINICIUS ANTE MANCHESTER CITY!!



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