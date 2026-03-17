Síguenos en:
Tendencias:
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Vinícius Júnior y su polémica celebración en Manchester City vs. Real Madrid; ¿"llorones"?

Vinícius Júnior y su polémica celebración en Manchester City vs. Real Madrid; ¿"llorones"?

El brasileño Vinícius Júnior anotó de penalti para el Real Madrid y silenció el Etihad Stadium del Manchester City. Su celebración causó indignación en los aficionados.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 17 de mar, 2026
Comparta en:
Vinícius Jr. celebrando su gol en Manchester City vs. Real Madrid.
Vinícius Jr. celebrando su gol en Manchester City vs. Real Madrid.
Getty Images.

Publicidad

Publicidad

Publicidad