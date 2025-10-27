Cambió la cantidad de puntos para clasificar a cuadrangulares de la Liga BetPlay II-2025

Publicidad
La Liga BetPlay II-2025 no para y su fase del 'todos contra todos' está llegando a su final. De las 20 jornadas que componen esa primera parte del certamen, ya se han disputado 17, la cual inició el viernes 24 de octubre y terminó el pasado domingo 26 del mismo mes. Razón por la que falta poco para conocer cuáles son los ocho clubes que clasificarán a los cuadrangulares.
Hasta el momento, Atlético Bucaramanga (34 puntos), Atlético Nacional (31 puntos), Junior de Barranquilla (31 puntos), Independiente Medellín (31 puntos) y Fortaleza (31 puntos) ya se hicieron con su cupo y mantienen vivo el sueño de gritar 'campeón' a final de año. De igual manera, hay otros equipos que ya dijeron 'adiós' a cualquier posibilidad y piensan en el 2026.
La Equidad, Deportivo Pasto, Boyacá Chicó, Envigado, Unión Magdalena y Deportivo Pereira quedaron eliminados de la Liga BetPlay II-2025. Y es que, según afirmó Jhon Jaime 'JJ' Osorio, en el programa 'Jugada Maestra', el número mágico para avanzar a cuadrangulares es 30 unidades, cambiando la historia, ya que, antes de la jornada 17, había afirmado que era 29.
Así las cosas, Deportes Tolima (29 puntos), Llaneros (25 puntos), Águilas Doradas (24 puntos), América de Cali (23 puntos), Alianza (23 puntos), Independiente Santa Fe (22 puntos), Once Caldas (22 puntos) y Millonarios (21 puntos) protagonizarán un mano a mano en las siguientes fechas. Ahora, el comunicado hizo una salvedad respecto al caso del Deportivo Cali.
A pesar de que el 'azucarero' tiene 20 puntos y si gana los tres encuentros que le quedan, hace 29 unidades, "existe una serie de resultados que, si se dan, podría lograr el milagro, pero la verdad es que con su diferencia de gol de -4 y la de Águilas Doradas que es +3, la cosa pinta complicada". Por eso, los 29 puntos y diferencia de gol ya no alcanzarán, como se había dicho.
|Posición
|Club
|PJ
|DG
|PTS
|1
|Bucaramanga
|17
|16
|34
|2
|Atlético Nacional
|17
|11
|31
|3
|Junior
|17
|10
|31
|4
|Medellín
|17
|9
|31
|5
|Fortaleza
|17
|7
|31
|6
|Tolima
|17
|7
|29
|7
|Llaneros
|17
|0
|25
|8
|Águilas Doradas
|17
|3
|24
|9
|América
|17
|2
|23
|10
|Alianza
|17
|0
|23
|11
|Santa Fe
|17
|1
|22
|12
|Once Caldas
|17
|-4
|22
|13
|Millonarios
|17
|-4
|21
|14
|Deportivo Cali
|17
|-4
|20
|15
|Deportivo Pereira
|17
|-6
|18
|16
|Unión Magdalena
|17
|-7
|18
|17
|Envigado
|17
|-6
|16
|18
|Boyacá Chicó
|17
|-10
|16
|19
|Pasto
|17
|-8
|13
|20
|La Equidad
|17
|-17
|11
Fecha 18
Fecha 19
Fecha 20
