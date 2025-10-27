Cambió la cantidad de puntos para clasificar a cuadrangulares de la Liga BetPlay II-2025

La Liga BetPlay II-2025 no para y su fase del 'todos contra todos' está llegando a su final. De las 20 jornadas que componen esa primera parte del certamen, ya se han disputado 17, la cual inició el viernes 24 de octubre y terminó el pasado domingo 26 del mismo mes. Razón por la que falta poco para conocer cuáles son los ocho clubes que clasificarán a los cuadrangulares.

Hasta el momento, Atlético Bucaramanga (34 puntos), Atlético Nacional (31 puntos), Junior de Barranquilla (31 puntos), Independiente Medellín (31 puntos) y Fortaleza (31 puntos) ya se hicieron con su cupo y mantienen vivo el sueño de gritar 'campeón' a final de año. De igual manera, hay otros equipos que ya dijeron 'adiós' a cualquier posibilidad y piensan en el 2026.

La Equidad, Deportivo Pasto, Boyacá Chicó, Envigado, Unión Magdalena y Deportivo Pereira quedaron eliminados de la Liga BetPlay II-2025. Y es que, según afirmó Jhon Jaime 'JJ' Osorio, en el programa 'Jugada Maestra', el número mágico para avanzar a cuadrangulares es 30 unidades, cambiando la historia, ya que, antes de la jornada 17, había afirmado que era 29.

Así las cosas, Deportes Tolima (29 puntos), Llaneros (25 puntos), Águilas Doradas (24 puntos), América de Cali (23 puntos), Alianza (23 puntos), Independiente Santa Fe (22 puntos), Once Caldas (22 puntos) y Millonarios (21 puntos) protagonizarán un mano a mano en las siguientes fechas. Ahora, el comunicado hizo una salvedad respecto al caso del Deportivo Cali.



A pesar de que el 'azucarero' tiene 20 puntos y si gana los tres encuentros que le quedan, hace 29 unidades, "existe una serie de resultados que, si se dan, podría lograr el milagro, pero la verdad es que con su diferencia de gol de -4 y la de Águilas Doradas que es +3, la cosa pinta complicada". Por eso, los 29 puntos y diferencia de gol ya no alcanzarán, como se había dicho.

Hugo Rodallega y Leonardo Castro luchan por un balón en el clásico entre Santa Fe y Millonarios Colprensa

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2025

Posición Club PJ DG PTS 1 Bucaramanga 17 16 34 2 Atlético Nacional 17 11 31 3 Junior 17 10 31 4 Medellín 17 9 31 5 Fortaleza 17 7 31 6 Tolima 17 7 29 7 Llaneros 17 0 25 8 Águilas Doradas 17 3 24 9 América 17 2 23 10 Alianza 17 0 23 11 Santa Fe 17 1 22 12 Once Caldas 17 -4 22 13 Millonarios 17 -4 21 14 Deportivo Cali 17 -4 20 15 Deportivo Pereira 17 -6 18 16 Unión Magdalena 17 -7 18 17 Envigado 17 -6 16 18 Boyacá Chicó 17 -10 16 19 Pasto 17 -8 13 20 La Equidad 17 -17 11

Nacional vs. Medellín. COLPRENSA.

Programación de las fechas 18, 19 y 20 de la Liga BetPlay II-2025

Fecha 18



Pasto vs. Pereira

Águilas Doradas vs. Envigado

Cali vs. Alianza

La Equidad vs. Fortaleza

Medellín vs. Bucaramanga

Junior vs. Santa Fe

Millonarios vs. Once Caldas

Unión Magdalena vs. Tolima

Boyacá Chicó vs. América

Llaneros vs. Nacional

Fecha 19



Alianza vs. Boyacá Chicó

Pereira vs. Medellín

Once Caldas vs. Pasto

Bucaramanga vs. La Equidad

Nacional vs. Águilas Doradas

Fortaleza vs. Junior

Santa Fe vs. Cali

Envigado vs. Millonarios

América vs. Unión Magdalena

Tolima vs. Llaneros

Fecha 20



Llaneros vs. Envigado

Santa Fe vs. Alianza

Águilas Doradas vs. Tolima

Medellín vs. América

Unión Magdalena vs. Fortaleza

Pasto vs. Bucaramanga

Cali vs. Once Caldas

Boyacá Chicó vs. Millonarios

Junior vs. Nacional

La Equidad vs. Pereira