Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Cambió la cantidad de puntos para clasificar a cuadrangulares de la Liga BetPlay II-2025

Cambió la cantidad de puntos para clasificar a cuadrangulares de la Liga BetPlay II-2025

Los resultados de la fecha 17 y a falta de tres jornadas para el final del 'todos contra todos' de la Liga BetPlay II-2025, hicieron que el número 'mágico' cambiara.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 27 de oct, 2025
Millonarios y Santa Fe sueñan con clasificar a los cuadrangulares de la Liga BetPlay II-2025
