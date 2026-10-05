Zidane movió el banco y Francia remontó; goleada 4-1 sobre Bélgica en Liga de Naciones

Zinedine Zidane sigue sin conocer la derrota en sus cuatro partidos como seleccionador de Francia. Los Bleus remontaron este lunes en trece minutos de locura un gol adverso ante Bélgica (4-1) y acarician la clasificación a cuartos de final de la Liga de Naciones.

Y eso que el partido se complicó para los bicampeones del mundo, que vieron cómo un gol de Dodi Lukebakio ponía por delante a los Diablos Rojos en el Stade de France (35').

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Pero el delantero Désiré Doué subió el empate al marcador (77'), antes de que Rayan Cherki (81') y Michael Olise (88', 90+1') desataran la euforia en el estadio de la periferia de París y llevasen la sonrisa al rostro de Zidane, que salda con tres victorias y un empate su primera ventana al mando del equipo galo.

AFP

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Los cuatro goles locales fueron obra de jugadores que habían saltado desde el banco en la segunda parte.



Francia, que ya había ganado a los belgas el 28 de septiembre (1-0), rompió la igualdad histórica con el país vecino, y suma 31 victorias por las 30 de los Diablos Rojos.