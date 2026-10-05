Síguenos en:
Tendencias:
CRISTIANO RONALDO
JAMES RODRÍGUEZ
JUAN GUILLERMO CUADRADO
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
FUTBOL COLOMBIANO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Zidane movió el banco y Francia remontó; goleada 4-1 sobre Bélgica en Liga de Naciones

Zidane movió el banco y Francia remontó; goleada 4-1 sobre Bélgica en Liga de Naciones

Hasta el minuto 77, los belgas ganaban 0-1, pero el entrenador de Francia realizó algunas variantes, las cuales respondieron, y el equipo 'galo' firmó la victoria.

Por: EFE
Actualizado: 5 de oct, 2026
Comparta en:
Francia dio vuelta al marcador y venció a Bélgica, por la fecha 4 de la Liga de Naciones
Francia dio vuelta al marcador y venció a Bélgica, por la fecha 4 de la Liga de Naciones
AFP

Zinedine Zidane sigue sin conocer la derrota en sus cuatro partidos como seleccionador de Francia. Los Bleus remontaron este lunes en trece minutos de locura un gol adverso ante Bélgica (4-1) y acarician la clasificación a cuartos de final de la Liga de Naciones.

Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
⚽ Síganos en Google Discover con toda la información del fútbol mundial

Y eso que el partido se complicó para los bicampeones del mundo, que vieron cómo un gol de Dodi Lukebakio ponía por delante a los Diablos Rojos en el Stade de France (35').

Publicidad

Últimas noticias

Rayan Cherki celebra su gol con Francia vs Bélgica en Liga de Naciones
Gol Caracol

Rayan Cherki nunca perdona; vea su gol con Francia vs Bélgica en Liga de Naciones

Désiré Doué celebra su gol con Francia frente a Bèlgica en la Liga de Naciones
Gol Caracol

Désiré Doué entró y, en solo cinco minutos, anotó; vea su gol con Francia vs Bélgica

Pero el delantero Désiré Doué subió el empate al marcador (77'), antes de que Rayan Cherki (81') y Michael Olise (88', 90+1') desataran la euforia en el estadio de la periferia de París y llevasen la sonrisa al rostro de Zidane, que salda con tres victorias y un empate su primera ventana al mando del equipo galo.

Francia y Bélgica se enfrentan en el duelo correspondiente a la fecha 4 de la Liga de las Naciones
AFP

Publicidad

Los cuatro goles locales fueron obra de jugadores que habían saltado desde el banco en la segunda parte.

Francia, que ya había ganado a los belgas el 28 de septiembre (1-0), rompió la igualdad histórica con el país vecino, y suma 31 victorias por las 30 de los Diablos Rojos.

Francia y Bélgica se enfrentan en el duelo correspondiente a la fecha 4 de la Liga de las Naciones
EN VIVO
Gol Caracol

Reviva aquí la goleada 4-1 de Francia sobre Bélgica.

Rayan Cherki celebra su gol con Francia vs Bélgica en Liga de Naciones
Gol Caracol

Rayan Cherki nunca perdona; vea su gol con Francia vs Bélgica en Liga de Naciones

Désiré Doué celebra su gol con Francia frente a Bèlgica en la Liga de Naciones
Gol Caracol

Désiré Doué entró y, en solo cinco minutos, anotó; vea su gol con Francia vs Bélgica

⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial
Relacionados

Liga de las Naciones

Selección Francia

Selección Bélgica

Publicidad

Publicidad

Publicidad