Zion Suzuki evitó golazo de Países Bajos vs. Japón, en el Mundial 2026

Pocos minutos pasaron para que el cuadro neerlandés empezara a complicar la defensa de los 'nipones', quienes se vieron débiles en la primera acción ofensiva del compromiso.

No obstante, fue el guardameta Zion Suzuki quien apareció para apagar el incendio, en una jugada, en la que Donyell Malen dejó a varios rivales en el camino, hasta quedar frente al arco dentro del área japonesa.

Sin embargo, pese a su gran y potente remate, el arquero 'nipón' se estiró y evitó el primer tanto del compromiso.