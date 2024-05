De obrero de construcción a director de cine: la historia de Víctor González en Villapaz

En el mundo, el cine sigue siendo un sueño de Hollywood, aunque en Colombia, las grandes productoras se llevan a cabo en Bogotá o Medellín, pero pocos conocen que en Villapaz, un desconocido corregimiento de Jamundí en el Valle del Cauca, también se están haciendo producciones cinematográficas. Víctor Alfonso González Urrutia es un obrero de construcción que a veces deja de lado su herramienta para tomar su cámara y hacer una de las cosas que más le apasiona: hacer películas y documentales.

Como si tuviera una doble vida, se gana su diario con su trabajo en construcción, pero, sin duda, su pasión es el séptimo arte. Él tiene 39 años, y sin preparación alguna, pues acaba de empezar la universidad, ha grabado 52 películas y documentales.



Su logró más extraordinario ha sido convertir su pueblo en un set de grabación y a sus habitantes en actores y actrices naturales. “Contar nuestras propias historias porque el constructor no tiene su propia historia. A través de la película solo quise mostrar que se podía llegar a contar nuestras propias historias y aprovechar esta herramienta del cine y del audiovisual como un lenguaje que permita comunicar lo que somos”, relató González a Los Informantes.

Asimismo, ha querido resaltar la raza negra, la de su pueblo y con la que se siente orgulloso. Víctor se ha encontrado con historia magnificas que pocos conocen y que espera que lleguen lejos y conozcan de la cultura y las tradiciones de diferentes lugares del país.

Así, lleva desde el 2008, cuando se compró su primer celular de segunda y con el que hizo las primeras pinzadas visuales, pero este esfuerzo se lo debe todo a su padre, Armando González, quien fue el primero que apoyó su talento y con quien hizo su primera grabación ‘Amor sin perdón’. La proyección se realizó en el salón comunal de Villapaz, la pantalla era un televisor y el equipo de sonido era un minicomponente que tenía en su casa.



Ya han pasado 16 años desde que dirigió su primera película. “A lo último llovió, el aguacero no escampó, no paró, pero la gente llegó con paraguas, plásticos, abrigados y se llenó el salón comunal de Villapaz. Se acabó la película y fue un momento de los más bonitos que he podido vivir, que la misma comunidad te aplauda. Era una cosa como cuando la Selección Colombia hace un gol”, afirmó.

Publicidad

Su familia empezó a ayudarlo para que tuviera mejores herramientas visuales para que siguiera con su sueño y con esa creatividad que lo caracterizaba. Además, su comunidad también le agradece que los tenga en cuenta para sus proyecciones. “A mí me preguntaban: ¿Por qué lloras? Porque nunca pensé verme aquí. No tenía palabras, fue una emoción muy grande. Yo estaba acostumbrada a que nosotros proyectáramos acá en el parque, pero ese día la emoción se me salió porque fue en una sala de cine”, relató Selene, una modista de Villapaz, en Valle del Cauca, que gracias a Víctor es ahora toda una estrella.



Este artista ha ido escalando hasta presentar sus películas en festivales como el Festival Internacional de Cine de Cartagena o el Festival de Cine Latinoamericano en São Paulo, en Brasil. Su talento es tan grande que una colombiana que vive en Francia, María Isabel Ospina, realizó un documental sobre su vida titulado ‘Hecho en Villapaz’. Desde entonces, ha sido reconocido a nivel internacional y sigue esperando que esa pasión que lo impregna lo lleve más lejos.