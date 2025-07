Vicente Fernández ganó Yo Me Llamo 2025: así fue la gran final y el premio que se llevó

La final de Yo me Llamo se vivió en vivo en el canal de Caracol Televisión este martes, 1 de julio, dando como finalista al imitador Yo Me Llamo Vicente Fernández, que ocupó el primer lugar en esta décima temporada, luego de más de 100 capítulos de audiciones, eliminaciones, galas temáticas y presentaciones en vivo. Desde su estreno, la producción de Yo Me Llamo ha reunido a artistas de todo el país que buscaron demostrar su parecido vocal y físico con reconocidos cantantes.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Y durante más de seis meses, los participantes atravesaron diferentes pruebas, incluyendo la exigente etapa de "Original y copia" y los "Mano a mano", que dejaron fuera a decenas de concursantes. El gran ganador se dio a conocer en el escenario del "Templo de la Imitación", donde los finalistas dieron sus últimas presentaciones ante el jurado y el público, quienes tuvieron la decisión final.



Vicente Fernández ganó Yo Me Llamo 2025

La décima temporada de Yo Me Llamo llegó a su final hoy con la elección del mejor imitador del país. Tras seis meses de competencia, más de 100 capítulos y decenas de presentaciones en el "Templo de la Imitación", el público eligió como ganador a Yo Me Llamo Vicente Fernández, quien se impuso frente a los otros tres finalistas. La decisión fue tomada exclusivamente por los televidentes, quienes tuvieron la oportunidad de emitir su voto a través del sitio web oficial.

Víctor Manuel Serna se presentó como Yo Me Llamo Vicente Fernández en esta temporada mientras iba avanzando gala tras gala, posicionándose como uno de los concursantes con mayor crecimiento. Su voz, timbre y estilo lograron convencer tanto a los jurados como a los espectadores, quienes le dieron el respaldo final durante la última noche del programa de Caracol Televisión.



Esta es la historia de Yo Me Llamo Vicente Fernández

Este joven imitador, oriundo de Armenia, Quindío, ha estado vinculado a la música desde muy temprano: antes de llegar a la televisión, cantaba en eventos privados, restaurantes y serenatas. Así fue construyendo una carrera discreta, que dio un giro inesperado con su ingreso a Yo Me Llamo. Durante las audiciones, se presentó ante Amparo Grisales, César Escola y Rey Ruiz, quienes vieron en él el potencial para avanzar en el programa.

Publicidad

Víctor Manuel tiene 22 años, es hijo de Nathaly Peláez y Víctor Serna, y se encuentra en una relación sentimental con su pareja, también llamada Nathaly, con quien recientemente tuvo un hijo. Su bebé nació mientras él se encontraba participando en el concurso, hecho que lo motivó a continuar en el proceso y dar lo mejor en cada presentación. Durante uno de los episodios de la semifinal, recibió un mensaje especial de su padre, quien por primera vez expresó públicamente su orgullo y afecto.

Desde el comienzo de la temporada, demostró disposición para aprender y corregir errores. Según los jurados, ese nivel de receptividad fue clave para llegar tan lejos en la competencia. En cada reto, aplicó las recomendaciones técnicas, lo que le permitió mejorar afinación, respiración, puesta en escena y control de emociones.



Los finalistas de Yo Me Llamo 2025

En el episodio 115, emitido el viernes 27 de junio, se confirmaron los cuatro imitadores que compitieron por el primer lugar. Tras la eliminación de Yo Me Llamo José Luis Perales, el listado definitivo de finalistas quedó así:



Yo Me Llamo Paquita la del Barrio

Yo Me Llamo Gloria Estefan

Yo Me Llamo Vicente Fernández

Yo Me Llamo Luis Alfonso

En la gala final, cada uno interpretó dos canciones y fueron sus presentaciones las que decidieron al ganador de esta edición: Yo Me Llamo Vicente Fernández.



El millonario premio que se llevó imitador de Vicente Fernández

El ganador Vicente Fernández de Yo Me Llamo 2025 recibió un total de $500 millones como ganador del gran premio de la final, cifra que fue entregada en la misma gala final, durante la cual las presentadoras Laura Acuña y Melina Ramírez anunciaron en vivo al imitador más votado. Este reconocimiento económico premió el parecido vocal de Vicente Fernández y el esfuerzo de quienes, durante meses, transformaron su imagen, estudiaron los gestos de sus artistas originales y se enfrentaron al jurado integrado por Amparo Grisales, César Escola y Rey Ruiz.

Publicidad

A esta suma se le suman 28 millones de pesos adicionales, que acumuló en distintas galas gracias a su desempeño como mejor imitador de la noche. La cifra total asciende a $528 millones, convirtiéndolo en uno de los ganadores más destacados del programa. Aunque no se ha pronunciado oficialmente sobre el uso que le dará al dinero, el artista ha mencionado en entrevistas anteriores que su intención es seguir trabajando en su carrera musical.

Este ciclo de Yo Me Llamo incluyó novedades en el equipo, como la incorporación del cantante Rey Ruiz como jurado. También contó con la participación de Aurelio Cheveroni en la etapa mini, donde los concursantes tuvieron que adaptarse a nuevas exigencias técnicas. En cada episodio, los imitadores debieron cumplir con retos que incluían transformaciones físicas y vocales; otros modificaron su apariencia, tono de voz, postura corporal y técnicas de respiración para lograr un mayor nivel de similitud con los artistas originales.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co