"Dará un pequeño gran paso": esposa de Miguel Uribe sobre su recuperación

María Claudia Tarazona, esposa de Miguel Uribe Turbay, indicó este miércoles en sus redes sociales que "mañana, a las 7 de la mañana, de la mano de Dios, sostenido por la Virgen y con su ejército de ángeles y los médicos, Miguel dará un pequeño gran paso, un escalón más que deberá transitar para construir el camino de su recuperación".

Dentro de su mensaje, la esposa del precandidato presidencial dio unas palabras para su hijo Alejandro: “Eres quien me mantiene firme, serena y con esperanza. En ti veo reflejado el infinito amor que tu papá siente por ti, en tus ojos veo a tu papá con su grandeza. También eres quien mueve lo más profundo de mi corazón, tus lágrimas me atraviesan y puedo decir, sin duda alguna, que me desgarran el alma. Contigo y tus hermanitas hemos aprendido a tener paciencia y a esperar el tiempo que sea necesario para que papá vuelva a nosotros. Gracias, hijos, después de que pase esta tormenta, el sol volverá a brillar”.

Finalmente, María Claudia Tarazona dijo a las personas que han estado rezando por la salud del senador Uribe que “Les pido con humildad y profundo agradecimiento, unámonos en oración para que todo salga bien. Ustedes son nuestra fortaleza, sentimos su amor y sus oraciones. Una vez más, las necesitamos. ¡El amor lo mantiene vivo!”.

Previo a este pronunciamiento, la esposa de Miguel Uribe se refirió al fallecimiento de Nydia Quintero, abuela de su esposo: "Doña Nydia, la dama de la solidaridad, partió dejando a Colombia un mejor lugar. Su vida sembró propósito y luz. Su ejemplo seguirá vivo entre nosotros y será la guía para Miguel, quien honra en cada acto el legado de su abuela. Con un dolor infinito, pero también con profundo orgullo, despedimos a la mujer que cambió la historia de Colombia".

Lo último que se conoció sobre la salud de Uribe lo dijo su hermana, María Carolina Hoyos, quien, respecto a los procedimientos que se le han realizado al senador, informó que los médicos le han dicho que a su hermano le han hecho procedimientos que a otros pacientes les han realizado a los tres meses del suceso. “Quiere decir que él evoluciona y se recupera con una fuerza y fortaleza digna de su espíritu. Estoy muy feliz porque cada cosa que va pasando es como si se va consolidando nuestro milagro”, dijo.

El pasado viernes 27 de junio, Uribe fue cometido a un nuevo procedimiento en la Fundación Santa Fe, donde ha sido atendido desde el atentado ocurrido el 7 de junio en el barrio Modelia, Localidad de Fontibón, cuando un menor de 15 años le disparó en la cabeza mientras el senador daba un discurso. "Miguel salió muy bien de los procedimientos realizados el día de hoy. Con mucha alegría en el corazón le doy las gracias a todos los médicos que intervinieron en su cirugía, nuestros héroes", mencionó la esposa del precandidato.

Por su parte, en el más reciente comunicado de prensa emitido por la Fundación Santa Fe el pasado martes, se indicó que el político mostró signos de mejoría luego de haber sido sometido horas antes a varios procedimientos, "como una traqueostomía y gastrostomía, pertinentes a la desescalada de su estado crítico". La institución reiteró que solo emitirá nuevos partes médicos en caso de presentarse un cambio sustancial en su estado de salud.



Capturados por atentado contra Miguel Uribe Turbay

Hasta el momento, las autoridades han capturado a cuatro personas por su presunta participación en el atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrido en junio de 2025 en Bogotá.

El primer capturado fue un menor de 15 años, señalado como el autor material del ataque. Según las investigaciones, fue quien disparó contra Uribe, impactándolo tres veces. El joven, que no aceptó los cargos, vivía bajo custodia de una tía tras la muerte de su madre y la migración de su padre.

El segundo detenido fue Carlos Eduardo Mora González, acusado de haber transportado el arma utilizada en el atentado. Tiene antecedentes por tráfico de estupefacientes y porte ilegal de armas.

La tercera capturada es Katherine Andrea Martínez Martínez, arrestada en Caquetá. Su rol en el atentado aún está bajo investigación, pero se le vincula con la logística del ataque. Ella fue la mujer que aparece junto a alias El Costeño en videos de cámaras de seguridad revelados por Noticias Caracol.

El cuarto capturado es William Fernando Cruz González, alias “el Hermano”, quien habría recogido al cabecilla del atentado, conocido como “el Costeño”. Cruz también tiene antecedentes judiciales y enfrenta cargos por tentativa de homicidio y uso de menores en actividades delictivas.