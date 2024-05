El misterio del plato de comida de los gatos: ¿por qué piden más?

Uno de los misterios que rodea a los gatos es su relación con la comida. Pues algunas veces parecen obsesionados con tener su plato siempre lleno, incluso si no tienen hambre. Le contamos las razones detrás de este comportamiento.

¿Por qué piden comida si el plato está lleno?

El instinto de supervivencia

En la naturaleza, los gatos salvajes no saben si encontrarán suficiente alimento para sobrevivir. Por lo tanto, tienden a desarrollar una actitud “pesimista” hacia su dieta.

Asumen que no tendrán suficiente comida. Aunque ya no tengan apetito, seguirán alimentándose para asegurarse de que no pasen hambre más tarde.

La ansiedad y el estrés

Si un gato está acostumbrado a ver su plato siempre lleno, puede malacostumbrarse. Cuando parece que la comida se acabará, el gato se pone ansioso y estresado, deseando más.

Por lo tanto, algunos dueños optan por dejar la comida servida todo el día para evitar este problema. Sin embargo, esto no es recomendable si el gato tiene problemas de obesidad o necesita una dieta especial.

Causas médicas

A veces, la falta de apetito en los gatos puede deberse a problemas de salud. Infecciones, cambios bruscos en la comida o la ingestión de alimentos en mal estado pueden afectar su apetito. Si su mascota se siente mal a nivel digestivo, es posible que rechace comer y se sienta decaído.

Frescura y atractivo

Al igual que los humanos, los gatos prefieren la comida que parece fresca. Un plato lleno sugiere comida recién servida y, por ende, más apetecible.

Comodidad al comer

A algunos gatos no les gusta que sus bigotes toquen los bordes del plato al comer. Una taza menos llena obliga al gato a meter más la cabeza en el plato, lo que puede ser incómodo para ellos.

Salud y dieta

Problemas de salud como la diabetes o problemas dentales pueden afectar el apetito de un gato. Si su mascota pide comida constantemente pero no come, es importante consultar a un veterinario.

