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Municipio de Ortega

Incendios en Ortega, Tolima: 14.000 hectáreas quemadas y 35.000 reses en riesgo por emergencia
COLOMBIA

Incendios en Ortega, Tolima: 14.000 hectáreas quemadas y 35.000 reses en riesgo por emergencia

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