¿Cómo vivió Juan Cebolla el grave accidente en el Circo de los hermanos Gasca?

Juan Cebolla lleva años emocionando a colombianos y personas de todo el mundo con sus grandes acrobacias en el Circo de los hermanos Gasca . Aunque es una tradición familiar y creció en medio de la carpa y los riesgos, fue protagonista de uno de los accidentes más graves para un trapecista junto a su compañero de aventuras, Martín Gasca.

>> También puede leer: Juan Cebolla, de Los Hermanos Gasca, confirmó que su novia es famosa periodista colombiana

¿Quién es Juan Cebolla?

El trapecista colombo-mexicano es resultado de la relación entre el artista circense Martín Fuentes y la trapecista Verónica y nació el 30 de abril de 1997. Su nombre completo es Juan Cebolla Fuentes Caballero, inspirado en un famoso payaso que era muy admirado por su papá.

Dio sus primeros pasos en la carpa del circo, se educó, jugó y desarrolló sus habilidades físicas. Allí creció junto a Martín Gasca, con quien se ha convertido en el dúo de trapecistas más famosos del país y el mundo, realizando acrobacias peligrosas y dignas de diferentes récords.

Publicidad

“Martín, la gente cree que es mi hermano, relativamente somos hermanos porque nos hemos criado juntos”, confesó Juan Cebolla en Se Dice De Mí, revelando que realmente él es el tío de Martín Gasca, quien es hijo de su hermana mayor Grace.

Esa relación de hermandad entre Martín Gasca y Juan Cebolla hace que haya entre los dos una gran responsabilidad para ser el soporte del otro para realizar sus trucos; sin embargo, no están exentos de los errores.

¿Raúl Gasca, Martín Gasca y Juan Cebolla son hermanos? - Foto: @juan_cebolla

Publicidad

Así fue el accidente en el que casi muere Martín Gasca

El momento más difícil de su vida, según el mismo Juan Cebolla, ocurrió en el mes de octubre de 2021, cuando en medio de una función del circo, él y Martín tuvieron un peligroso accidente que casi le cuesta la vida a su compañero.

Ocurrió mientras realizaban su más vistosa y peligrosa acrobacia, el cuádruple salto mortal a una gran altura. “Hago el cuádruple salto mortal, pero no agarramos bien, fallo, caigo en la red, entonces cuando él va para allá, el trapecio tiene demasiado impulso y él ya no lo puede controlar. Yo lo veo y me echo para atrás para que no me caiga encima”, recordó Juan Cebolla.

Martín Gasta aseguró que en ese momento “no aguanté con mis piernas poderme quedar en el trapecio”, mientras que Juan Cebolla lo ve “hace una especie de latigazo, el trapecio lo hace dar como dos vueltas y lo manda a la red, cae muy mal en la red, con la cara y el cuerpo torcido, se raspa toda la cara y queda tirado en la red”.

>> Le puede interesar: “Los médicos me dijeron que la saqué barata”: Martín Gasca tras accidente

Publicidad

El público quedó en completo silencio, mientras todos los integrantes del circo de los hermanos Gasca intentan entender qué está pasando. Juan Cebolla, en medio de su propio dolor, se lanza para ver cómo está su sobrino. “Lo veo absolutamente morado, completamente la cara morada y los ojos totalmente en blanco. No respondía y no respondía”.

Por su parte, Martín Gasca recordó que “yo logró contestarle, ‘sí, estoy bien’ y pierdo el conocimiento. Me van sacando y escucho que la gente grita ‘Martín, Martín, Martín’”. A pesar del susto, el show debía continuar y todos los artistas terminaron el espectáculo mientras a Gasca lo atendían.

Accidente de Martín Gasca y Juan Cebolla en el Circo de los hermanos Gasca - Foto: Caracol Televisión

Publicidad

Afortunadamente, el incidente no pasó a mayores y las heridas fueron raspones, dolor y un desgarre en la pierna, cosas que pudieron ser atendidas con tiempo y terapias. Lo más difícil de recuperar para Juan Cebolla, fue el terrible pensamiento de que él tenía la culpa y había lastimado a Martín Gasca.

“Voy a su cuarto y me le tiro encima a abrazarlo, llorando, y le digo: ‘hermano, no quiero que nada malo te paso por mi culpa’, porque yo me sentía culpable, pero llorando mucho. Él estaba en su teléfono, jugando un juego y me toca el hombro y me dice: ‘ya, no pasa nada’”, señaló Juan Cebolla.

Juan Cebolla logra récord mundial con su cuádruple salto mortal junto a Martín Gasca

A pesar del difícil momento que vivieron, Juan Cebolla y Martín Gasca se han convertido en todos unos expertos en el complicado cuádruple salto mortal, tanto que han logrado lo que hasta hace algunos años era impensable para unos artistas de circo en el mundo.

“Yo nunca me imaginé en mi historia lograr un cuádruple salto mortal, cuando yo decido ir un paso más allá, yo digo: ‘no puedo fracasar en esto, sí o sí lo tengo que lograr”, aseguró.

Publicidad

¿Qué tiene de complicada esta acrobacia? En palabras del artista circense, “está catalogado como la hazaña más grande en el mundo, a nivel circense, es el ejercicio más difícil de todos los tiempos”. Raúl Gasca, su hermano mayor, agregó que “el cuádruple salto mortal es lo máximo para un trapecista en la historia, con los dedos de la mano puedo contar a los que lo han hecho y los que lo han asegurado, porque una cosa es hacerlo una o dos veces y otra cosa es tener un récord Guinness de más de mil, es una locura”.

Juan Cebolla es uno de los trapecistas más reconocidos a nivel mundial - Foto: Se Dice De Mí

Aunque estuvo a punto de rendirse, Juan Cebolla logró su primer cuádruple salto mortal en un ensayo con Martín Gasca en la ciudad de Neiva. Desde entonces, perfeccionaron la técnica, lo hicieron parte del espectáculo y hasta el día de hoy tienen el récord de haber realizado más de 1.600 veces esta complicada acrobacia.

Publicidad

Los logros no se detienen, recientemente Juan Cebolla ganó el premio Latina de Oro en el Festival Internacional de Circo de Italia. Ahora, gracias a este reconocimiento, tendrá la oportunidad de llevar sus acrobacias al prestigioso Festival de Montecarlo, bajo la invitación de la mismísima princesa Stephanie de Mónaco.

>> En temas relacionados: Juan Cebolla, de los Hermanos Gasca, graba video desde una cama de hospital: ¿qué le pasó?