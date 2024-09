Juan Cebolla, de Los Hermanos Gasca, confirmó que su novia es famosa periodista colombiana

En las últimas horas se confirmó quién es la actual novia del famoso cirquero Juan Cebolla, quien hace parte del circo de Los Hermanos Gasca. Fue el mismo artista el que confirmó a un medio de comunicación que está saliendo con una reconocida periodista.

¿Quién es la novia de Juan Cebolla?

El integrante de Los Hermanos Gasca concedió una entrevista al programa de entretenimiento Lo Sé Todo en el que confirmó un rumor que hace varios meses se estaba difundiendo en las redes sociales y es que está enamorado.

Sin embargo, poco se sabía sobre la identidad de la afortunada. En esta ocasión, el artista circense había prometido meses atrás que, si la relación prosperaba, revelaría en el programa el nombre de la mujer. La sorpresa se produjo cuando dio a conocer que es una periodista del mismo espacio televisivo: Alejandra Serje.

"Creo que cuando el corazón y la mente están en paz y están felices, todo fluye de manera bonita y todo este proceso que se ha venido dando tiene un nombre y un apellido que ustedes lo conocen", señaló Juan Cebolla refiriéndose a la presentadora del programa.

Sobre Alejandra Serje, el también músico señaló: "Esa presentadora suya me tiene así, me tiene contento, me tiene feliz y agradecido con Dios y la vida por ponerme una persona tan maravillosa, una mujer tan hermosa no solo físicamente, sino el corazón tan grande que tiene. Su carisma, su inteligencia, cualquier persona se encanta con ella".

Mientras el artista del circo de Los Hermanos Gasca expresaba todas esas bonitas palabras sobre Alejandra Serje, en el programa en vivo se mostró el rostro de la presentadora, quien se ruborizó al escucharlo.

En ese momento, en el programa felicitaron a la periodista por su relación amorosa y le preguntaron cómo se siente al respecto. En medio de risas, Alejandra Serje también confirmó que actualmente sostiene una relación con Juan Cebolla.

"Estamos, estamos felices. Estamos pasando un momento muy chévere por la relación. La admiración es mutua", fue lo único que alcanzó a decir la presentadora.