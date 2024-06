Gustavo Ángel recuerda su primera escena en televisión: En la cama con Kristina Lilley

Gustavo Ángel Acosta nació en Bogotá el 18 de julio de 1968 y desde joven se interesó por la actuación. Sus primeros trabajos se dieron en reconocidos comerciales, uno de ellos en el que trabajó con César Escola, quien lo recomendó como actor para una telenovela.

Así llegó la primera oportunidad para Gustavo Ángel de debutar como actor en una historia para televisión. Se trató de Sangre de lobos, protagonizada por Aura Cristina Geithner y Edmundo Troya, una de las novelas más exitosas a inicios de los años 90 y que fue dirigida por Víctor Mallarino.

Así fue la primera escena de Gustavo Ángel en televisión

"Esa era la novela más exitosa en Colombia, todo ese reparto caminaba como 10 centímetros por encima del piso, el ego de esa gente estaba volado y yo muerto del susto. Además, el primer día me tocó una escena de cama, mi primera escena en televisión era de cama", recordó el actor.

Los nervios y falta de experiencia hicieron que Gustavo Ángel recibiera su primer llamado de atención por el reconocido director y actor Víctor Mallarino. "Llega al set y pregunta: '¿este tipo por qué está vestido?'. Me tocó quitarme la ropa al lado de la cama, fue horrible, y estaba bloqueado completamente".

Para añadir más tensión a su debut como actor, la escena de cama no era con cualquier persona, contó que "era con Kristina Lilley que, Dios mío, mamasita, la adoro. Ese día, como yo estaba bloqueado, ella me dijo: 'mira, tú tranquilo, no hagas nada, yo hago todo' y, tal cual, ella hizo absolutamente todo'. Yo digo que ese personaje no lo actué, sino lo temblé".

Precisamente, Víctor Mallarino recordó que en esa producción, dirigida por él, Gustavo Ángel "se la pasaba metido en la cama con Kristina Lilley porque era de lo que trataba esa línea narrativa de su personaje".

