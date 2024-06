El actor Gustavo Ángel recibió un milagro de la Virgen de Guadalupe: "Me salvó"

A lo largo de su vida el actor colombiano Gustavo Ángel Acosta ha enfrentado problemas de salud en su riñón, algo que lo afectó desde niño. En el momento en que su salud se vio más afectada, siendo un adulto y perjudicando su trabajo, se encomendó a la Virgen de Guadalupe para recuperarse y, asegura, ella lo escuchó.

En Se Dice De Mí el actor reveló que se enteró de los problemas de su riñón en Medellín, cuando estaba en una excursión del colegio y, jugando fútbol con sus compañeros, tuvo un accidente. "Yo tenía un conducto como estrecho en el riñón y se obstruyó y ahí arrancó mi problema de riñón. Eso me produjo cálculos, una infección, yo no tengo un riñón sino una cantera".

El problema de salud empezó a presentarse constantemente en diferentes épocas de su vida, hasta que se hizo más grave cuando estaba en uno de los mejores momentos de su carrera, actuando en la telenovela Tan cerca y tan lejos.

"Estaba lleno de trabajo y no iba a parar, empecé con el dolor del riñón y el médico me decía 'lo tengo que operar', pero yo no me iba a operar, yo iba a seguir así hasta que terminara la serie", recordó. Por fortuna, Tony Navia, directora de la telenovela, al ver la situación del actor pausó las grabaciones para que él se realizara la intervención.

Gustavo Ángel acudió a la Virgen de Guadalupe para recuperar su salud

Tras esa cirugía, el actor nacido en Bogotá reveló que "duré muchos años sin revisarme el riñón, porque decía 'me lo reviso cuando me lo vayan a sacar, tengo otro riñón y pudo vivir con uno solo, pero no más cirugías'".

Sin embargo, el destino tenía otros planes para él y una alerta grave en su salud lo llevó a pedir ayuda divina. "Estaba en México en un festival de cine, salí a trotar y cuando llegué al hotel, sangre".

En ese momento Gustavo Ángel entendió que no podía evitar más el control de su riñón y que al regresar a Colombia debía acudir al médico, pero antes de eso tuvo una cita más importante para él. "Pasando por Ciudad de México me fui a visitar a la Virgen de Guadalupe y me senté allá a rezarle y le pedí: 'ayúdame a prepararme para lo que viene, que me saquen el riñón'".

Cuando regresó a Colombia y se realizó los respectivos chequeos médicos, la situación ya no era tan grave, algo que él y sus seres cercanos han calificado como un milagro. "Me sacaron todos los exámenes y el médico me dice: 'Gustavo su riñón tiene los conductos como con concreto, pero están abiertos, si yo rompo todo eso su riñón va a funcionar'. Ese doctor me salvó el riñón y ahí lo tengo, funciona perfecto".