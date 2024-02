Escritor Juan Gabriel Vásquez fue nombrado miembro de la Academia Colombiana de la Lengua

El escritor colombiano Juan Gabriel Vásquez recibió el honor de ser el nuevo miembro de la Academia Colombiana de la Lengua. Fue postulado por el también escritor y periodista Daniel Samper Pizano, miembro numerario.



Desde el paraninfo de la Academia Colombiana de la Lengua, el reconocido escritor, novelista, cuentista, periodista y columnista hizo su discurso de llegada. Juan Gabriel Vásquez habló sobre la importancia y los retos de ser un miembro correspondiente de la academia.

“Yo llegué aquí, en parte, porque no es un trabajo de oficina, ni al que haya que asistir solamente cuando nos reunamos, sino porque el trabajo de un académico, tal como yo lo entiendo, consiste en convivir con la lengua todos los días y en estar atento a los usos que la gente le va dando a las palabras”, dijo el escritor.

El novelista cree que los políticos de hoy han bajado el nivel en cuanto a escritura y uso de la lengua se refiere: “Yo creo que nuestra clase política también es culpable, con mucha frecuencia, de maltratar el idioma, de maltratar la dicción y hemos dejado atrás esas épocas en las que uno podía oír, con gusto, el discurso de alguien con el que estaba en completo desacuerdo, solo por escuchar cómo trataba las palabras”.

Gabriel García Márquez decía que la ortografía se debía jubilar y que la letra H no servía si no sonaba.

Juan Gabriel Vásquez piensa lo contrario: “No estoy de acuerdo para nada. La ortografía de una palabra no es un capricho, sino que revela la historia de la palabra. En particular, la letra H en las palabras que usamos hoy revela de dónde viene, puede hablarnos de sus orígenes latinos o su relación con el árabe”.

El encargado de postular al escritor fue Daniel Samper Pizano, quien habló acerca de la feminización del idioma: “Me gusta cuando la gente lo decide. Esto de sentarse con cuatro amigos o amigas, o cuatro académicos o académicas y decir que ‘el español de ahora en adelante va a ser así’ es una idiotez absoluta y un gesto de superioridad inexistente. La gente, ante la realidad, ha decidido en Colombia y en América que las mujeres, que ya han llegado a una serie de puestos que antes se les negaban, ahora son médicas, arquitectas, ingenieras y alcaldesas, que antes significaba la mujer del alcalde y ahora es la que ha sido elegida para dirigir”.

Sobre el bajo nivel que presentan los políticos actuales, en cuanto a la utilización del idioma, Daniel Samper Pizano opina que “el descenso de la capacidad de comunicación de los políticos es asombroso. Yo los oigo y no tienen idea de cómo se conjuga algo elemental como el verbo haber impersonal. No se dice hubieron, se dice hubo; no se dice habían se dice había”.