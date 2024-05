¿Qué opinan los padres de familia sobre la restricción de celulares en colegios de Bogotá?

Estudiantes de 27 colegios de Bogotá no podrán utilizar celulares y otros dispositivos móviles durante la jornada escolar. La medida busca proteger la salud mental de los alumnos.

Así lo explica la directora del Colegio Campoalegre, donde los estudiantes desde kinder hasta grado noveno no pueden usar teléfonos ni relojes inteligentes durante la jornada escolar, tampoco en la ruta. Hoy son ejemplo para otras 26 instituciones privadas que iniciarán con la restricción a partir de agosto.

“No le voy a decir que fue fácil, pero tampoco fue tan caótico, tuvimos mucho apoyo de los padres de familia, una que otra familia que no estuvo de acuerdo", dijo Margarita Rodríguez, rectora del Colegio Campoalegre.

¿Qué dicen los padres de familia sobre la restricción?

Padres de familia de la institución hablan de los beneficios que han tenido por cuenta de la prohibición.

“En el caso de la niña chiquita, me parece excelente porque ya todo su grupo no tiene celular, no sabe lo que es usar un celular en el colegio. Entonces juegan, hacen deporte e interactúan”, contó Ana Durán, mamá de una estudiante del Colegio Campoalegre.

Por su parte, Andrea Perdomo, mamá de un estudiante de grado octavo, señaló que “lo más chévere de esto es que, aún con su mala cara porque le quitaron el celular, le tocó empezar a fortalecer relaciones con otras personas”.

Expertos advierten la evidencia científica que respalda la restricción

No se trata de desconocer los beneficios que ofrece el mundo digital y la tecnología, pero tampoco irse al extremo y caer en excesos, contenidos peligrosos y uso en momento inadecuados.

“Cuando existe un uso excesivo hay cambios emocionales, en el comportamiento y alteraciones en el sueño, que el niño no descanse ni tenga la capacidad de retener información”, agregó el psiquiatra Diego Vargas.

Juanita Alarcón, psiquiatra que asesoró la medida adoptada en 27 colegios privados de Bogotá, explicó qué evidencia respaldó la iniciativa. “Ya hay estudios en China y Estados Unidos que están evidenciando que el uso prolongado de redes sociales genera conductas adictivas, no solo a las redes, sino a otras sustancias también”, precisó.

Sin embargo, los expertos son claros en decir que, aunque esto es una responsabilidad compartida, la crianza es de los padres y cuidadores, no de las pantallas, colegios, médicos o psicólogos.

Si no lo ha hecho, que esta sea la oportunidad para hablar también de reglas en casa. Hay guías prácticas diseñadas para las familias, por ejemplo, por la Asociación Española de Pediatría, Unicef y la Academia Americana de Pediatría, entre otros.

