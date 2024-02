Andrés Felipe Muñoz, líder de Los del Sur, fue condenado por aborto sin consentimiento

Andrés Felipe Muñoz, líder de la barra Los del Sur, que sigue al Atlético Nacional, fue condenado a 7 años de prisión domiciliaria por el delito de aborto sin consentimiento. La decisión fue tomada por el Tribunal Superior de Medellín.



Según las autoridades, Andrés Felipe Muñoz indujo al aborto a su excompañera sentimental, a quien engañó para ingerir unas pastillas que interrumpieron su embarazo sin que ella así lo quisiera.

Conforme a lo reseñado por El Colombiano, el líder de la barra Los del Sur fue condenado a prisión domiciliaria y a una caución económica que equivale a 5 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Asimismo, se conoció que Andrés Felipe Muñoz apelará el fallo del Tribunal Superior de Medellín para demostrar que es inocente del crimen por el que se le condenó.

En junio de 2019 se llevó a cabo la audiencia de imputación de cargos contra el integrante de la banda Tr3es de Corazón

“Se me acusa de algo que no vale la pena mencionar para no seguir replicando una calumnia, afirmando que tenía citación a una audiencia, de lo cual nunca fui notificado y de la que me entero estando fuera del país”, manifestó el barrista y músico en mayo de 2019.