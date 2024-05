Luly Bossa recuerda las últimas palabras de su hijo Ángelo: "Él quería irse"

Ángelo, hijo menor de Luly Bossa, falleció el pasado 9 de marzo tras una lucha de varios años contra una enfermedad degenerativa. Tras su pérdida, la actriz colombiana ha compartido con las personas que la siguen el proceso que lleva a cabo para enfrentar este momento.

Con el inicio del mes de mayo, en el que se celebra el mes de la madre, en la revista 15 Minutos quisieron rendirle un homenaje a la actriz barranquillera que por años mostró en redes sociales su lucha constante para asegurar la salud de su hijo.

En diálogo con la revista, la famosa recordó los planes que tuvo con su hijo justo el día antes de su fallecimiento. Según relató Luly Bossa, el día anterior quiso reunirse para comer con sus dos hijos, por lo que habían recibido en su casa la visita de Lucciani, hijo mayor.

"Aunque pedimos sushi, su comida favorita, él tenía los ojos cerrados, decía que estaba cansado", contó la actriz barranquillera. Agregó que ese día su hijo Ángelo "le dijo a Mabel, nuestra nana y quien se convirtió en parte de la familia, que ya no quería volver a comer nada de eso, además una semana antes había comenzado a hablar con ella de la muerte. Ahora creo que él quería irse y estaba esperando a su hermano para despedirse".

La famosa también recordó que su hijo, momentos antes de morir en el hospital, le manifestó lo mismo a la enfermera. "Él se quería ir. Le acababa de decir a la enfermera que lo cuidaba, que se le estaba haciendo tarde, que debía irse y de pronto se atragantó".

Tras casi dos meses de la muerte de su hijo, Luly Bossa reconoce que todavía enfrenta un gran dolor por su partida y que cada espacio de su casa se lo recuerda. "No existen adjetivos para este dolor, para esta pérdida, no hay palabras que califiquen ese vacío, uno no queda huérfano, ni es viudo… ¿Qué queda cuándo se va un hijo?, es algo indescriptible".

El último regalo de Ángelo para Luly Bossa

En la entrevista, Luly Bossa también confesó cuál fue el último detalle que recibió de parte de su hijo.

"El último regalo que me dio fue una carta con motivo del mes de la mujer, duró como 2 semanas haciéndola, me la entregó un día antes de morir. Allí me decía que yo siempre sería su mujer favorita y me agradecía por haberle dado la vida y porque luché para sacarlo adelante".