Alcalde Galán dice que policías que dispararon a encapuchados actuaron en legítima defensa

Hay polémica en Bogotá por cuenta de disturbios que se generaron a las afueras de la Universidad Nacional. Encapuchados atacaron con explosivos una patrulla de la Policía y los uniformados que iban a bordo del vehículo desenfundaron sus armas de fuego y dispararon contra los agitadores. El alcalde Carlos Fernando Galán se refirió al caso.

En varios videos quedó captado el momento en el que la patrulla es blanco del ataque. Posteriormente, se ve a un uniformado disparando en al menos dos oportunidades, aparentemente, en defensa propia.

Los policías resultaron heridos, pues los explosivos lanzados tenían metralla.

¿Qué dice el alcalde Carlos Fernando Galán?

Según el mandatario, las autoridades de Bogotá recibieron información sobre un bloqueo a las afueras de la Universidad Nacional y que era probable el uso de explosivos.

“No se estaba convocando a una protesta, sino bloqueo y el uso de artefactos. Estaba presente el equipo de gestores del Distrito, la Policía, fuerza disponible y UNDMO si era necesario. Vimos lo que ocurrió, cómo se desarrollaron los hechos. Como ustedes lo vieron, cuando suceden estas situaciones buscamos proteger el transporte”, manifestó el alcalde Galán.

Según el mandatario, un gestor de Transmilenio fue atacado y los agitadores le iban a quemar la moto. En ese momento pasó una patrulla de antinarcóticos por el lugar y, al ver la situación, se detuvieron para ayudar.

“Allí atacan a la patrulla también con artefactos explosivos y bombas incendiarias. Por eso reaccionan los policías, eso va a ser sujeto de investigación. No podemos permitir que nos quedemos con el cuento de decir que artefactos explosivos y bombas incendiarias es protesta. Eso no es protesta, no podemos permitirlo. Vamos a judicializarlos y a ser fuertes en proteger a la fuerza pública”, complementó.

Galán sostuvo que habló con los dos policías heridos y el gestor de Transmilenio: “Ellos tuvieron afectación a raíz de las explosiones que tuvieron cerca. No es nada de gravedad, afortunadamente, pero estuvieron en peligro. Estamos hablando de artefactos explosivos que le lanzan a la camioneta (…) Son artefactos que pueden matar a una persona, no podemos mirar como que no se puede reaccionar. Decirle a la Policía que la atacan con explosivos y se tiene que quedar quieta”.

El mandatario reveló que los atacantes están siendo investigados para lograr su plena identificación y posterior captura: “Vamos a priorizar esto. Cualquier información de la ciudadanía la recibimos”.

Concluyó el alcalde Carlos Fernando Galán diciendo que los uniformados actuaron en “legítima defensa”.

