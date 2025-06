¿Cómo reprogramar una reconexión del gas natural en Bogotá? Estos son los números para llamar

El servicio de gas natural en las viviendas es fundamental para garantizar seguridad y comodidad. No obstante, en algunas ocasiones, el servicio puede ser suspendido, esto ocurre comúnmente por falta de pago oportuno o por casos de fraude en las conexiones. Para contar nuevamente con el suministro se debe iniciar un proceso de reconexión. Este es un trámite sencillo si se realiza con tiempo y con la información necesaria. Sin embargo, no siempre transcurre como se planea: los usuarios pueden tener inconvenientes para cumplir con la cita en el día asignado. En estos casos, es fundamental saber cómo reprogramar correctamente la reconexión del servicio de gas. Le contamos como hacerlo enBogotá.

Es importante recordar que en la capital la empresa encargada de la distribución del gas natural es Vanti S.A. E.S.P. Esta ofrece a sus usuarios varios canales para realizar trámites relacionados con el servicio, incluyendo la reconexión tras un corte. Si el servicio fue suspendido por mora, el usuario debe ponerse al día con el pago y dentro de las 24 horas a partir del momento en que se recibe la empresa restablecerá el servicio, esto si es que se cumplen las condiciones técnicas y de acceso para hacer el proceso. En otras palabras, no es necesario que usted llame.

¿Cómo reprogramar la cita de reconexión?

No obstante, si por alguna razón no puede cumplir con la cita y se ve en la necesidad de reprogramarla lo que puede hacer es comunicarse con la línea de atención al usuario de Vanti: (601) 3078121, en el horario de atención de lunes a viernes de 7:00 de la mañana a 6:00 de la tarde y los sábados de 7:00 a.m. a 1:00 p.m. o al WhatsApp 3154164164 en los mismos horarios. En esos canales le brindarán la información necesaria y le indicaran como debe proseguir con la reprogramación de la cita.

Otras opciones disponibles es escribir un correo a servicioalclientevanti@grupovanti.com., acceder a la oficina virtual registrándose con su correo electrónico o acudir a los puntos de atención presencial. Tenga en cuenta que es necesario tener a mano los siguientes datos: número de cuenta de servicio (que aparece en la factura), dirección del inmueble, nombre y número de cédula del titular.

¿Qué es la revisión periódica obligatoria?

Por otra parte, hay una visita necesaria que todas las viviendas o comercios deben agendar. Se trata de la Revisión Periódica Obligatoria, también conocida como RPO, la cual es una inspección que se realiza para verificar que la instalación interna del gas, es decir, las tuberías, conexiones y aparatos dentro del inmueble, esté en buen estado, no tengafugas y cumpla con todas las normas de seguridad establecidas por las autoridades.

Vanti explica en su página web que esta se debe realizar en un plazo mínimo de 4 años y 7 meses tras la instalación del servicio o desde la última revisión de este. La fecha de vencimiento para esta visita se encuentra dentro de la misma factura. La empresa resalta que "si realiza cambios al diseño de la instalación interna o cambia un gasodoméstico debe volver a realizar la Inspección de la Instalación Interna (RPO) para asegurar las condiciones de seguridad después de dichos cambios".

Aunque estas visitas se pueden programar con Organismos de Inspección acreditados externos (OIAC), también las pueden realizar contratistas de la empresa Vanti, los cuales están acreditados por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC). Para ello, solo debe usar los canales de atención mencionados anteriormente.

