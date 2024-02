Conductor de SITP se dio 'refrescadita' dentro de un bus y se hizo viral: "Es un guerrero"

Un conductor de SITP se hizo viral en redes sociales tras aparecer en un video dándose una 'refrescadita' durante su jornada laboral. A bordo de un bus en Bogotá y mientras esperaba a que el semáforo cambiara, el trabajador se aplicó un poco de agua en la cara en un intento por hacerle frente a la ola de calor que por estos días acecha a la capital colombiana.

#Viral ¡No se aguantó las ganas! Viralizan a conductor del SITP que se dio una ‘refrescadita’ para lidiar con el calor y cumplir con su labor al volante. Miles de internautas llenaron de elogios al operario por hacer hasta lo imposible para llevar a los usuarios a su destino. pic.twitter.com/cvr3lnvSch — Última Hora Col (@ultimahoracol_) February 14, 2024

"Valoren a los cuchos, también son tremendos guerreros", escribió el usuario que compartió la grabación en X. Aunque muchos en redes sociales aplauden al conductor de SITP, otros señalan que las condiciones de estos trabajadores no son las mejores.



"Qué pecado. Luchando contra el sueño y con ese solazo. Es un guerrero", "Me dio nostalgia, es un buen hombre. Larga vida a ese señor" y "Es el cansancio que debe de tener. Esa es la forma en que puede quitarse el sueño y él cansando por estar ahí montado. Dios lo bendiga", "A mí la verdad me indigna. Esos pobres trabajan en condiciones precarias y muchas veces hasta se deben aguantar los malos tratos de pasajeros", "El problema aquí no es que cumpla con el trabajo, el problema aquí es que los trabajadores tengan que cumplir con las labores sin tener los mínimos laborales para que realicen su trabajo. Que @sitpbogota tome medidas para garantizar un trabajo digno de los trabajadores", comentaron usuarios.

¿Quién es el conductor de SITP que protagonizó la 'refrescadita'?

Según CityTV, el nombre de este conductor de SITP es Luis Eduardo Gómez y labora como chofer hace 25 años. "Es más suave el servicio, ya que uno no tiene que ver con plata. Hay que prestar el servicio haciendo sus aproximaciones, recogiendo sus usuarios con responsabilidad", narró el trabajador.

“Cuando los usuarios se bajan y me dicen gracias, para mí es un orgullo”, añadió al medio citado.