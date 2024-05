Petro y sus frases más fuertes en marchas del 1 de mayo: habló de Israel, Uribe y el M-19

Este miércoles se celebraron las marchas del 1 de mayo en Colombia, a la cuales se unió el presidente Gustavo Petro. El mandatario llegó hasta la Plaza de Bolívar en Bogotá y dio un discurso en el que pronunció fuertes y polémicas frases, además de anunciar elrompimiento de relaciones con Israel.

Justamente sobre el país judío, Petro dijo que "se romperán las relaciones diplomáticas con Israel por tener un presidente genocida”.

"Si muere Palestina, muere la humanidad, y no la vamos a dejar morir", anotó el jefe de Estado colombiano, sobre la situación en Gaza, donde Israel libró una guerra contra Hamás, grupo islamista que el 7 de octubre de 2023 atacó al país judío y mató unas 1.170 personas, en su mayoría civiles.

Israel ha matado al menos a 34.500 personas en Gaza, en su mayoría mujeres y niños, según el Ministerio de Salud del territorio dirigido por Hamás.



Petro contra Uribe

En su discurso, Petro también se refirió a las reformas que propone su gobierno y al expresidente Álvaro Uribe Vélez, a quien cuestionó. Dijo que "el presidente Uribe se equivocó de cabo a rabo” con su política laboral.

Asimismo, habló sobre su origen humilde y recalcó que eso causa malestar en diversos sectores. “Les da rabia mi color de piel y que haya nacido en una humilde vivienda", apuntó.

“No les gusta que no me llame Pastrana, Ospina, Lleras o Santos. No pertenezco a esa oligarquía", añadió el mandatario colombiano.

De igual forma, hizo referencia a la constituyente y sostuvo que no es adicto al poder.

"(La constituyente) no es para ver si me reeligen como dice Uribe. Yo no soy como Uribe, no soy adicto al poder. Adictos al poder terminan matando", recalcó.

Otras frases de Petro en marchas del 1 de mayo

"Se vinieron marchando por la Séptima los aspirantes eternos a la Presidencia, los que se visten de centro, pero caminan al lado del ataúd gritando que muera el presidente".

"Esa bandera (la del M-19) no se guarda, no se esconde. Esa bandera se levanta y va a continuar levantada".

