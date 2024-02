Conductor de SITP que enfrentó a colados: "Estamos cansados de la corrupción, pero la fomentamos"

Michael Armando Andrade, el conductor de SITP que encerró a una pareja de colados en un bus azul, contó en entrevista con Caracol Ahora que en redes sociales lo han felicitado por su reacción. Sin embargo, otros lo han tildado de "lambón".



"Unos me dicen que hice una excelente labor, que está bien que les exija que paguen el pasaje, que me gané un petaco de cerveza, pero otros me dicen que apoyan a los colados, que a mí no me van a subir el sueldo por eso y que soy un lambón", mencionó.

El conductor de SITP invitó a los colombianos a reflexionar, pues dice que actos como estos son el inicio de la corrupción.

"¿Por qué cuando se suben a robar un bus y uno se queda quieto ahí sí se quejan? Le dicen a uno que es cómplice del ladrón. Así comienza la corrupción. Decimos que estamos cansados de la corrupción, pero también la fomentamos", aseveró.



¿Cómo inició la pelea entre el conductor de SITP y los colados?

Michael narró en Caracol Ahora que recogió a esta pareja en una parada cerca al centro comercial Gran Estación, en el occidente de Bogotá. Los individuos pagaron un solo pasaje y se colaron en el bus. "Es un pasaje por persona", le dijo el trabajador a los usuarios.

El conductor de SITP se negó a abrirles la puerta del vehículo en el paradero que ellos habían solicitado. "El tipo me dice: 'salude a la cámara que esto lo voy a subir a redes'. A lo que yo le respondo: 'Yo también tengo redes. Ruegue que no vea un policía de aquí para arriba porque lo hago bajar. ¿No paga el pasaje y me está exigiendo? Pague el pasaje y yo con mucho gusto lo dejo donde usted solicita, pero a las malas no porque yo no soy empleado suyo.", recordó.

Aunque trató de buscar un policía de Bogotá para contarle la situación, nunca lo encontró.