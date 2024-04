Consumo de agua subió en Bogotá y alcalde Galán hizo fuerte llamado: “No nos podemos relajar”

Este sábado, 27 de abril de 2024, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, entregó un nuevo reporte sobre el consumo de agua en la ciudad y calificó la situación como crítica.



Las cifras entregadas son del pasado viernes. De acuerdo a lo informado por el mandatario capitalino, el consumo del líquido “subió considerablemente”. Incluso, fue más alto que el mismo día del primer ciclo de racionamiento de agua.

“No nos podemos relajar. La situación es crítica. No podemos permitir que esto se convierta en una tendencia. Tenemos que bajar más nuestro consumo”, señaló Carlos Fernando Galán.

Consumo de agua del 26 de abril

Para el pasado viernes, el consumo de agua en Bogotá fue de 16.04 metros cúbicos por segundo, de acuerdo con lo reportado por el alcalde Carlos Fernando Galán.

El día anterior se había registrado una cifra de 15,36 m³/s, cerca de los 15 que Acueducto y entidades distritales se plantearon como meta.



Por otro lado, el nivel de los embalses del sistema Chingaza es de 16,09%, y para el mes de abril se espera llegar al 20%.

“Bogotá nos necesita unidos. Tenemos que hacer un esfuerzo adicional. Juntos vamos a superar esta crisis, pero no podemos relajarnos. Duchas de 3 minutos, no lavar carros, ventanas ni fachadas y no acumular más agua de la necesaria para lo básico”, enfatizó el alcalde de la capital de Colombia.

