¿Cuál será el pico y placa en Bogotá para el sábado 27 de enero?

⚠️Por #AlertaAmbiental, este sábado 27 de enero habrá pico y placa en Bogotá. La medida funcionará así:



🚙De 6:00 a.m. a 12 p.m. NO podrán circular los vehículos con placa terminada en 6-7-8-9-0

🚗 Los vehículos con placa terminada en 1-2-3-4-5 no tendrán ninguna restricción. pic.twitter.com/1bdcGxT5zX