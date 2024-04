En zona 1 de racionamiento de agua en Bogotá estarán cerrados 17 parques: ¿cuáles son?

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte -IDRD- confirmó que durante el racionamiento de agua en Bogotá estarán cerrados los escenarios deportivos en las localidades donde haya cortes del servicio. En el caso de la zona 1, 17 parques no tendrán funcionamiento desde este 11 de abril a partir de las 8 a.m. y hasta las 8 a.m. de la mañana del 12 de abril.

"La decisión pretende salvaguardar la integridad física y las condiciones de salubridad de las y los ciudadanos que frecuentan los diferentes escenarios para el desarrollo de sus prácticas deportivas y recreativas, así como aportar con el ahorro que requiere la capital en esta contingencia. Los baños públicos no podrán funcionar, dada la suspensión del suministro de agua. Además, muchas de las actividades desarrolladas en estos espacios requieren el recurso hídrico, como las fuentes ornamentales o los juegos de agua para niños, por lo que no podrán estar en funcionamiento durante los cortes", indicó la Alcaldía de Bogotá.



¿Cuáles parques estarán cerrados durante racionamiento de agua en la zona 1?

Localidad de Barrios Unidos



Gimnasio Distrital Del Norte

Simón Bolívar (Sector Parque Deportivo El Salitre)

Simón Bolívar (Sector Parque De Los Novios)

Simón Bolívar (Sector Complejo Acuático)

Simón Bolívar ( Sector Plaza De Artesanos)

Simón Bolívar (Sector Palacio De Los Deportes)

Simón Bolívar (Sector Ciudad De Los Niños)

Localidad de Teusaquillo



Simón Bolívar (Sector Virgilio Barco)

Simón Bolívar (Sector Central)

Unidad Deportiva El Campin (Campincito, Cead)

Estadio Nemesio Camacho El Campin

Localidad de Antonio Nariño



Villa Mayor Cementerio del Sur

La Fragua

Localidad de Puente Aranda



Ciudad Montes

Parque Industrial Ejidos

Agua Viva

El Jazmín

