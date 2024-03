Hay escándalo por la contratación e incumplimiento de siete carros extintores de los Bomberos de Bogotá.

Este próximo viernes, 22 de marzo, se deberían haber entregado los vehículos, pero la Contraloría y el Concejo de la ciudad hallaron que el fabricante del chasís no tiene ningún avance, es decir, que no se ha realizado el primer paso para la construcción de estas máquinas. Este contrato fue adjudicado a una unión temporal en 2022.

Otro de los grandes problemas es porque se hizo un pago anticipado al contratista por $6.643 millones.

¿Cómo estuvo el debate en el Concejo de Bogotá?

“Me parece muy preocupante todas las presuntas irregularidades que se han presentado en la ejecución del contrato que tenía por objeto la adquisición de siete máquinas extintoras de incendios a través de la unión temporal, de la cual hace parte 7M Group. En mi opinión, este contrato se celebró sin el cumplimiento de los requisitos legales”, acotó María Victoria Vargas, concejal de Bogotá.

Por otro lado, el contralor de Bogotá, Julián Mauricio Ruiz, señala que “la unidad de bomberos a la Contraloría de Bogotá no le ha dicho la verdad, no le ha entregado la información como la ha requerido o ha dado verdades a medias. No sabemos dónde están”.

Al respecto, Paula Henao, directora de Bomberos Bogotá, puntualizó que intentan salvar la ejecución del contrato.

“No hemos sancionado y no hemos multado porque no se ha configurado una sanción ni una multa. Estamos buscando cesionarios porque uno de los proveedores tiene una inhabilidad sobreviniente. En esos casos lo que debe hacer la supervisión es buscar la forma de ceder el contrato. Estamos hablando de recursos públicos que debemos salvar antes de liquidar precisamente porque necesitamos las máquinas”, precisó Henao.

El contrato está suspendido por los Bomberos de Bogotá hasta agosto porque la entidad está buscando a quién ceder este contrato, pues el contratista quedó inhabilitado por varios inconvenientes jurídicos con otros contratos en el país.

Mientras tanto, la directora de Bomberos asegura que ella no adjudicó el contrato y por esta razón tampoco tiene el deber de pedir cuentas mes a mes al contratista justamente por la figura del mismo.