Ministerio del Deporte, criticado por no pagar incentivos a atletas: "Me prometieron vivienda digna"

El Ministerio del Deporte vuelve a estar en el ojo del huracán, esta vez por las demoras que se han presentado a la hora de pagar reconocimientos a deportistas que han ganado medallas en diferentes justas, pero también en los incentivos y subsidios que se han prometido, pero no han llegado.



El 26 de marzo del 2011, Colombia se llevó el título de Campeón Mundial de Futbol de Salón y levantó el trofeo en Bogotá, momento que repitió en Bielorrusia, en el 2015. Pero hoy, trece años después, los incentivos que le prometieron a los jugadores siguen sin llegar.



"Me prometieron una vivienda digna": bicampeón de fútbol de salón

“Yo no estaba representando un gobierno, yo estaba representando un país, me prometieron una vivienda digna dónde meter mi familia, me prometieron en su momento tener un espacio para adecuar una cancha, me prometieron también que iba a ser vinculado en todo lo que era temas de deportes como formador, me prometieron temas de estudio, me quise superar alguna vez, pero por cosas de la vida, por incumplimiento, por la falta de palabra, no pude ejercer todas las ilusiones y los deseos que tenía de superar”, reclamó Andrés Murillo, bicampeón mundial de fútbol de salón.

En un debate de control político adelantado en la Comisión Tercera del Senado, hablaron varios los deportistas que no han recibido subsidios de vivienda y esas promesas que se hicieron en el 2011.

“Vemos cómo desde el Ministerio del Deporte se desconoce el esfuerzo, se le esconden al olvido, se le esconden al abandono. Y este gobierno, como los gobiernos anteriores, le han incumplido el deporte colombiano”, recalcó el senador Jairo Castellanos.



Pero también hay demoras en los reconocimientos a deportistas que ganan medallas en diferentes justas. Campeones mundiales de patinaje, a través de redes sociales, denunciaron que no les habían pagado lo que les corresponde por ganar medallas en los juegos mundiales del 2021.

El pago llegó la semana pasada, pero como ellos también están con deudas los juegos Bolivarianos, los Panamericanos y los Centroamericanos.

“Es que en efecto los aspectos no solamente el haberse ganado la medalla, sino de documentar y cumplir todo aquello que es necesario para que administrativamente eso pueda suceder. Necesitamos la mejor operatividad posible en el equipo y en este momento la marcha operativa del equipo está seriamente afectada porque tenemos grandes volúmenes de trabajo y tenemos muy pocos fusionares activos”, indicó Luz Cristina López, ministra del Deporte.

El Ministerio del Deporte confirmó que siguen adelantando todas las deudas pendientes que se tienen con los deportistas de alto rendimiento, a la vez, dice que trabajan con otros asuntos delicados y la escasez de funcionarios que tiene la cartera.