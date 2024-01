Incendios en Bogotá: ¿cuándo llegarán aeronaves y equipos de otros países?

A través de su cuenta en X, el alcalde Carlos Fernando Galán informó que, debido a que el fenómeno de El Niño podría extenderse durante los próximos meses en Colombia y a la gravedad de los incendios en Bogotá, pidió apoyo a los gobiernos de Estados Unidos, Chile y España.



Infortunadamente, los incendios en Bogotá, especialmente en los cerros orientales, han generado una verdadera emergencia en la capital colombiana.

"Previendo que el fenómeno del Niño se extenderá por varios meses, en el curso del día me he comunicado con representantes de los gobiernos de España, Estados Unidos y Chile para pedir ayuda que se canalizará a través de la Cancillería y nos permitirá mejorar nuestra capacidad de respuesta a este tipo de emergencias", escribió el alcalde Galán en la red social, el pasado 24 de enero.

Previendo que el fenómeno del Niño se extenderá por varios meses, en el curso del día me he comunicado con representantes de los gobiernos de España, Estados Unidos y Chile para pedir ayuda que se canalizará a través de la Cancillería y nos permitirá mejorar nuestra capacidad de… — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) January 25, 2024

Lo que muchos se preguntan hoy, sobre todo viendo que es casi imposible controlar por ahora el incendio en el cerro El Cable, es cuándo llegarían aeronaves o equipos especializados que puedan ayudar a apagar las llamas.

Más medidas por incendios en Bogotá

Además, Galán le pidió a la población que reside en Chapinero y otras localidades que fueron decretadas en alerta que no salgan de sus casas.

Publicidad

"Lo que sí quiero decir es que al ver esta situación de humo que se está agravando, sí es importante insistir a las personas que están en esta zona particular de Bogotá (cerca al cerro El Cable) en Chapinero, además de la zona que decretamos ayer en alerta, que tomen medidas. Si no tienen que salir, no salgan; si salen, usen tapabocas, cierren ventanas", manifestó Galán.



El alcalde enfatizó en que "es importante esta medida y particularmente la población que tiene condiciones de salud como enfermedades crónicas y las madres gestantes".

Galán compartió en su cuenta de X que "después de cerca de 100 horas trabajando sin descanso por controlar los incendios en Bogotá, siguen activos dos puntos en los cerros orientales. Hemos instalado el PMU cerca al Cerro El Cable para tener una visión directa y una respuesta más cercana. Hoy tendremos casi 800 personas trabajando en extinguir las llamas" en la quebrada La Vieja. Contó que allí hay un "95% de control, con un foco en inmediaciones del colegio Nueva Granada, en donde se montó sistema de ataque y se tiene controlado".

Además, explicó que en el Cerro El Cable "estamos controlando tres puntos con ataque directo con agua y con herramienta manual. Ya inició la primera descarga y hoy seguirán los trabajos aéreos".