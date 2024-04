Jairo Sosa tiene 60 años y está en la unidad de cuidados intensivos del Hospital de Kennedy, en Bogotá, tras ser apuñalado en la oreja por un ladrón que le robó la bicicleta el pasado domingo 14 de abril. Una cámara de seguridad captó el violento atraco.



Uno de sus hijos le contó a Noticias Caracol que su padre salió en la mañana, pero “desafortunadamente no puede volver a casa” porque “este sujeto lo aborda. En el video se ve que ni siquiera mi papá pudo defenderse”.

El delincuente, al igual que su víctima, iba en una bicicleta y alcanzó a su objetivo.

“Este sujeto le pone la mano en la otra bicicleta, mi papá cae y sin nada más coge la bicicleta de él, le deja un pedazo de bicicleta ahí, viejo. Mi papá camina unos pasos y finalmente quien lo encuentra es, gracias a Dios, un patrullero que le presta los primeros auxilios y llaman a una ambulancia para que lo puedan traer acá a este hospital” de Kennedy en Bogotá.

El ladrón le propinó una puñalada grave “a la altura de la oreja, saliéndole por el cuello. Inclusive los cirujanos, todos los médicos, dicen que es insólita la herida, nunca habían visto algo con tanta sevicia para robar una bicicleta”, precisó el hijo de don Jairo.

Publicidad

Agregó que “el estado de salud de mi padre es pronóstico reservado, está en cuidados intensivos”.

La familia del hombre asaltado en Bogotá ya instauró la denuncia ante la “Fiscalía, la Sijín, ellos ayer estuvieron haciendo un par de investigaciones, pero realmente es poco o nada de lo que se sabe del paradero de este sujeto, que realmente es una persona que no merece estar libre, que si hoy le hizo esto a mi padre, seguramente hoy en cualquier lugar está haciéndole esto al papá de cualquier otra persona o seguramente delinquiendo”, dijo el hijo de don Jairo.

Publicidad

El joven no solo hizo una petición “a todas las autoridades, que nos ayuden a esclarecer este este caso, porque uno realmente como civil es poco o nada lo que puede hacer, la gente no le colabora a uno mucho”. También le hizo un “llamado a la ciudadanía que no compren estas bicicletas robadas, no se sabe cuánto dolor hay detrás de un artículo de estos”.

Insistió en que ese ladrón “no merece más que estar encerrado en una cárcel”.