¿Qué pasa en el INEM Kennedy? La crisis que tiene a 50 estudiantes durmiendo en el colegio

Desde hace nueve días, 50 estudiantes de grado décimo y once duermen en las instalaciones del colegio INEM Kennedy en forma de protesta. Una de las inconformidades es el cambio de profesores y el rector que tiene hoy la institución.



“Inicialmente, pedimos que se nos dé un rector en propiedad y ya se retire el rector por encargo, (al) que ya se le cumplió el contrato. Se retiraron 26 profesores de la institución, el problema no es que los hayan retirado, el problema es que no se tomó un debido criterio de evaluación para ver quiénes se sacaban y quiénes no. Sacaron profesores que han luchado por este colegio, que son pilares en muchos proyectos de este colegio”, manifestó Camila Castillo, representante de los estudiantes.

En compañía de los estudiantes, Noticias Caracol recorrió el colegio y se evidenció el deterioro de baños. También se observaron tejas rotas que representan un peligro para cada estudiante. Esto último es otra de las quejas de los jóvenes del INEM Kennedy.

“Las canchas están en muy mal estado, los chicos hacemos clase de educación física, esto es muy riesgoso para las estudiantes. Las canchas de básquetbol están muy mal, hay muchos salones que no están en uso porque los tienen para guardar sillas, hay un montón de basura. En los salones de primaria los techos están en muy mal estado”, agregó Camila Castillo.



La Secretaría de Educación manifestó que en Bogotá se han reubicado 246 docentes que no tienen carga académica. Por tal razón, están apoyando a otros colegios. La entidad también anunció que, debido a esta protesta, reubicará a 6.000 estudiantes.

"En aras de resolver la situación a las familias que hoy se están viendo afectadas, hemos dispuesto que los más de 6.000 estudiantes que están sin clases sean reubicados en instituciones educativas cercanas, eso incluye el programa de alimentación escolar y la movilidad", informó Diego Escallón, subsecretario de Integración de la Secretaría de Educación.

Si trasladan a los 6.000 estudiantes, ¿van a cerrar el colegio INEM Kennedy? Esta es una de las preguntas de la mayoría de padres cuyos alumnos hacen parte de esta institución.

“No entendemos cómo la Secretaría de Educación hace un comunicado de esta forma, sabiendo que tiene sus funcionarios acá concertando en la mesa. Nosotros esperamos que avancemos en la concertación de los puntos, del pliego de peticiones”, argumentó Jorge Páramo, padre de familia.

Por ahora, la protesta pacífica continuará por parte de los estudiantes hasta que la Secretaría de Educación de solución al pliego de peticiones de los alumnos.