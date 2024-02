Robo a hermana de Laura Acuña: dónde fue y cómo eran los ladrones

Momentos de terror vivió Elizabeth Acuña, hermana de la presentadora Laura Acuña, tras ser víctima de robo en Bogotá. A través de un video en redes sociales, la mujer denunció que sufrió este hecho cuando transitaba en su carro por la calle 80.



¿Dónde fue el robo a la hermana de Laura Acuña?

Según el relato de la hermana de Laura Acuña, ella estaba conduciendo su carro en medio de un trancón. De un momento a otro, aparecieron dos supuestos vendedores ambulantes: un adulto mayor y un joven. El último de estos desajustó un espejo retrovisor del vehículo.

Aunque ella le pidió al sujeto que le dejara el espejo tal cual lo tenía, el hombre la ignoró y siguió su camino como si nada. Fue entonces cuando Elizabeth decidió bajar el vidrio de la ventana para hacer la tarea ella misma.

"Miré por la ventana y vi por los espejos que no hubiera ninguna persona por ahí. Cuando empecé a arreglar el espejo, sin darme cuenta en la zona de abajo del carro estaba otra persona que aprovechó para rasguñarme el cuello y robarme mi cadena", expresó la mujer.



La hermana de Laura Acuña recomendó a los usuarios ser muy cuidadosos y no bajar los vidrios de las ventanas de los carros para evitar casos de hurto como el que ella vivió.



Publicidad

"Sean muy cuidadosos porque es muy frustrante lo que me pasó. Sé que estamos en un momento en el que nadie se mete en los problemas de los demás y se volvió un tema normal, uno siempre piensa que esto le pasa a los demás, pero no, hoy me tocó a mí", concluyó.

"Lo siento mucho, de verdad, y gracias por compartirlo 😢 gracias a Dios estás bien", "¡tenaaaaz! ¡Dios míoooo! Gracias por compartir. Definitivamente, uno ya no sabe qué es bueno y qué es malo. 🙏", "ellos mismos me atracaron el 7 de diciembre, calle 80, frente al Portal 80, en el semáforo" y "hoy la gente tiene en peligro su integridad cuando va a la calle", reaccionaron internautas sobre este caso en Bogotá.