Violento robo a esposos en Bogotá: a él le pegaron y a ella le dispararon por pedir ayuda

Una pareja de esposos vivió minutos de pánico frente a la puerta de su casa, en el barrio Castilla de la localidad de Kennedy, cuando se disponía a guardar una camioneta Toyota Fortuner en el garaje. Tres delincuentes los abordaron para cometer un nuevo robo en Bogotá.



El hecho se produjo en la misma zona donde, a esa hora, la Policía recuperaba una camioneta que le había sido hurtada a un músico hace unas semanas en el barrio Bosque Popular, de la localidad de Kennedy.

Un video captó el violento robo en Bogotá perpetrado en la noche del lunes 26 de febrero.

Las imágenes muestran a tres ladrones que llegaron a pie hasta la vivienda del barrio Castilla para así agredir a su conductor, quitarle las llaves y llevarse la camioneta de placas MOM495, blindada y que pertenece a la familia de un policía.

Una de las víctimas le narró al Ojo de la Noche de Noticias Caracol que los sujetos “se le lanzaron de una vez a mi esposo, le pusieron el revólver. Yo cuando vi empecé a gritar pidiendo ayuda, y ellos cogieron y le pegaron a mi esposo con la pistola en la cabeza. Lo tiraron al piso”.

La mujer se refugió en su propia casa para así pedir ayuda. “Lo que hice fue subir al segundo piso, abrí la ventana y empecé a gritar ‘¡ayuda, ayuda, por favor, llamen a la Policía!’, y en esas uno de los asaltantes dio más pasos, me vio, me apuntó con el revólver para que me callara y lo que hice fue cerrar la ventana y volver a bajar”, reveló.

Por fortuna, aunque le dispararon, resultó ilesa.

Otro bandido en moto llegó segundos después para ayudar a la fuga de los primeros tres ladrones, quienes, con la mayor pasividad, se marcharon.

Uno de los rastreadores de la camioneta robada sigue encendido y por eso el operativo de búsqueda continúa en el sur y occidente de Bogotá.