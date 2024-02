Recuperaron camioneta robada a esposos en Bogotá: delincuentes la dejaron tirada

La Policía Metropolitana de Bogotá informó que recuperó la camioneta robada a una pareja de esposos en el barrio Castilla, de la localidad de Kennedy, cuando estaban a punto de guardar el vehículo en su casa.



Muy cerca al Portal de las Américas fue ubicado el automotor hurtado.

El teniente coronel Leonardo Bernal, comandante de la Policía de Kennedy, dijo que dispuso “de un equipo para verificar videos, testigos y dar con el paradero de esta camioneta. Es tanto así que se logra recuperar en abandono en vía pública y es devuelta a su propietario”.

Por otro lado, “se está verificando, con las cámaras, la individualización de estos sujetos que cometieron el hecho”, agregó el oficial.

Y es que los delincuentes, según el relato de una de las víctimas, “se le lanzaron de una vez a mi esposo, le pusieron el revólver. Yo cuando vi empecé a gritar pidiendo ayuda, y ellos cogieron y le pegaron a mi esposo con la pistola en la cabeza. Lo tiraron al piso”.

Publicidad

La mujer se refugió en su propia casa para así pedir ayuda. “Lo que hice fue subir al segundo piso, abrí la ventana y empecé a gritar ‘¡ayuda, ayuda, por favor, llamen a la Policía!’, y en esas uno de los asaltantes dio más pasos, me vio, me apuntó con el revólver para que me callara y lo que hice fue cerrar la ventana y volver a bajar”, reveló.

Por fortuna, aunque le dispararon, resultó ilesa.

Publicidad

Los ladrones huyeron en la camioneta robada, que por fortuna fue recuperada horas después.