¿Tiene un comparendo en Bogotá? Consulte aquí si aplica al descuento del 80% en intereses

El Distrito incluyó descuentos en los intereses de multas de tránsito. Se trata del 80% de los intereses del comparendo de tránsito. No obstante, tenga en cuenta que debe cumplir ciertos requerimientos para acceder a este beneficio.

¿Quiénes pueden acceder al 80% de descuento en intereses de comparendos?

El beneficio aplica para usuarios que hayan entrado en mora antes del 30 de junio de 2022. Además, tendrá plazo de solicitar el beneficio ante la Secretaría de Movilidad hasta el 13 de diciembre de 2024.

Noticias Caracol habló con algunos bogotanos que manifestaron tener comparendos injustos.

"Me hicieron dos comparendos en enero de 2023, pero eso fue por una falsedad de documentos. Yo me encontraba en la ciudad de Barrancabermeja trabajando y resultaron los dos comparendos acá en Bogotá, supuestamente en Fontibón. Puse denuncio en la Fiscalía, puse acción de tutela por la Personería y un derecho de petición. La excusa es que no, que yo soy el de los comparendos", reclamó un ciudadano, cuya multa es de casi 2 millones de pesos.

Hay muchos recursos jurídicos, por supuesto, para apelar los comparendo en caso de que usted considere que no es justo. Sin embargo, estas deudas pueden tener un descuento del 80%, que podría ser bastante si sus comparendos están adeudados desde hace varios años.

¿Cómo acceder al descuento de su comparendo?

Ingrese a la página web oficial de la Secretaría de Movilidad de Bogotá.

Ubique la opción 'Consulta y pago de comparendos' y haga clic allí.

Seleccione 'Consulta aquí comparendos, acuerdos de pago y embargos'.

Digite su número de cédula y la placa de su vehículo.

Le aparecerá el o los comparendos que tenga y si aplica o no al descuento.

En caso de que aplique, podrá descargar y llenar el formulario de solicitud y obtener un recibo con el descuento aplicado del 80% en los intereses de sus comparendo.