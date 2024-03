Arhuacos que participaron en rescate de parapentistas hacen una sentida petición

Los indígenas arhuacos jugaron un papel clave en el rescate del parapentista Julio Bermúdez y su guía Santiago Aparicio, en la Sierra Nevada de Santa Marta. Se enteraron de la emergencia cuando vieron a los socorristas caminando en su territorio.



Estos guardianes de la Sierra Nevada caminaron un día completo para que la misión de auxilio en el inhóspito terreno culminara con éxito. Así lo narró el líder arhuaco Arukin Torres a Noticias Caracol.

“Realmente fue muy difícil, allá no hay señal, no hay cómo enterarse, la gente no sabía y al ver a los rescatistas vestidos con sus cascos, pues lo que primero que hicieron fue detenerlos, y luego los rescatistas les contaban que estaban en una labor, no turística, sino una labor humanitaria, de rescate, y así fue que se enteró la comunidad” de mamūnkūna, la más cercana al nevado, cuyos integrantes cargaron en hamaca al médico Julio Bermúdez desde el sitio del accidente hasta el punto donde pudo aterrizar el helicóptero de la Fuerza Aérea Colombiana, señaló Torres.



“Ni siquiera nosotros los indígenas vivimos allá”

Los indígenas, siempre solidarios, festejaron el rescate, pero hicieron un llamado de atención para que no se sigan infringiendo las restricciones en los sitios sagrados de la Sierra Nevada.

“No es un capricho de los mamos o de la cultura, sino que allá es una estrella hídrica; allá en la Sierra Nevada, en el páramo, nacen más de 36 ríos que surten de agua a más de 4 millones de habitantes”, explicó el líder arhuaco.

Agregó que este “es un lugar muy especial, muy frágil, por eso es que ni siquiera nosotros los indígenas vivimos allá en el nevado”.

Publicidad

El vocero arhuaco pidió a las autoridades de los cuatro pueblos de la Sierra Nevada, en Cesar, La Guajira y Magdalena, reforzar los controles de acceso a la reserva natural, pues “hay una situación muy preocupante y es que hay mucha gente que se va colando por los lados de Dibulla, de Palomino, de Buritaca, y contratan a algunos indígenas que de pronto se dejan llevar por los recursos que les puedan dar y van infringiendo la ley”.

Agregó que los 14 arhuacos que participaron en el rescate de los parapentistas en la Sierra Nevada no esperan honores, solo que se respete el tesoro ambiental del que ellos son guardianes.