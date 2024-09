En jaque seguridad energética del país: expertos piden prontas medidas para superar crisis

En el Congreso de Colfecar, en Cartagena, hubo un debate sobre las graves dificultades por las que atraviesa el país en materia energética y que amenazan los servicios de gas y energía a nivel nacional. Según los expertos, el tiempo se agota para buscar salidas a la crisis.

La discusión sobre la difícil coyuntura se dio en el panel Seguridad Energética en Tiempos de Incertidumbre: Electricidad y Gas, moderado por el director de Noticias Caracol, Juan Roberto Vargas.

Natalia Gutiérrez, presidenta de Acolgen, explicó: “Nuestro margen entre oferta y demanda ya está en el 5%. Ya el próximo año estamos bajando al 1% y no nos damos una capacidad, ni siquiera de sacar plantas a mantenimiento”.

Naturgas advierte que las reservas del combustible están muy ajustadas.

Jorge Durán, gerente de regulación Naturgas, manifestó que “en el país tenemos 2.3 terapíes cúbicos, que es la unidad de esto. Hace 10 años teníamos 5 teras, y nos comemos más o menos 0.3 teras al año.

El desafío es garantizar el abastecimiento a 36 millones de colombianos que se benefician del gas natural.

“Los 200.000 vehiculares; el 32% de los energéticos de la demanda de industriales, que es gas natural y que es el primer energético para ellos; el sector eléctrico, que es el 25% de la demanda de gas, y esto no es una cosa de poca monta”, complementó Durán.

Ambos sectores piden con urgencia políticas públicas por parte del Gobierno nacional.

“Necesitamos gas. No podemos poner en riesgo al país, no en la demanda residencial, no en el transporte vehicular, pero tampoco en el sector eléctrico, porque en el fenómeno del niño que acabamos de pasar, las térmicas nos tocó prenderlas y entregaron casi el 50% de la demanda”, adujo Natalia Gutiérrez, presidenta de Acolgen.

El gremio del transporte de carga expresó preocupación por la restricción al suministro de gas vehicular.

Nidia Hernández, presidenta de Colfecar, recordó que “si un vehículo no tiene su principal energía para poder operar, pues, claramente, va a tener que quedarse parqueado y, ¿qué va a pasar con esos conductores?”.

Los expertos señalan que las decisiones que se tomen en el presente definirán lo que pase en los próximos años.

