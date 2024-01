Juegos Panamericanos 2027: ¿por qué Barranquilla se quedó sin ser la sede del evento?

Este miércoles, 3 de enero de 2024, Panam Sports tomó la decisión de quitarle a Barranquilla la sede de los Juegos Panamericanos de 2027. Colombia, al final del año pasado, se había comprometido a cancelar 8 millones de dólares por los derechos para organizarlos. Según una fuente de la Casa de Nariño, el presidente Petro no es responsable de la decisión de no pagar ese dinero y ordenó establecer por qué eso no se hizo a tiempo.



Con una carta dirigida al Comité Olímpico Colombiano, Neven Ilic, presidente de Panam Sports, la firma responsable de los Juegos Panamericanos, le notificó a Colombia que Barranquilla ya no sería la sede del evento en el 2027.

Según la misiva, la razón es el incumplimiento del pago de los derechos para su organización.

"Panam Sports retira la organización de los XX Juegos Panamericanos del año 2027 de la República de Colombia, el departamento del Atlántico, la ciudad de Barranquilla y del Comité Olímpico Colombiano, y rescinde a partir de esta fecha, 3 de enero de 2024, el contrato de ciudad sede de los XX Juegos Panamericanos del año 2027, de fecha 27 de agosto de 2021", puede leerse en el comunicado.

Ernesto Lucena, exministro del Deporte del gobierno anterior y quien más trabajó para que a Barranquilla le dieran esa sede, señaló que la responsabilidad de estos pagos estaba en manos del Gobierno nacional en un 70% y el restante le correspondía a La Arenosa.

“Al principio, los juegos iban a costar 500 millones de dólares. La cifra había bajado, gracias a unas conversaciones que se tuvieron con ellos, a 391 millones de dólares, que, en un plazo de seis años, si uno lo hubiera organizado y planificado bien, no tendría problema. Hoy el único fin que habría que pagar por parte de la ciudad y por parte del Gobierno nacional creo que estaba alrededor de 8 millones de dólares, que fue el incumplimiento”, acotó el también el defensor delegado para el derecho al deporte.



Esos 8 millones de dólares se debían pagar a mediados del año pasado. Sin embargo, se dio una prórroga para que se pagaran 4 millones el 30 de diciembre del 2023 y los otros 4 millones el 30 de enero del presente año.

Pero Lucena explica que no se pagó ni lo uno ni lo otro. Lo grave es que, además de que el país se queda sin juegos, se perdería lo ya pagado por organizarlos. Además, habría sanciones.

“Seguramente, si Panam Sports decide hacer exigible algunas cláusulas pecuniarias, estaríamos abocados como nación a pagarlas y entrar a un litigio. La ciudad tendría que entrar a defenderse en ese pleito. En cuanto a la realización de eventos deportivos, seguramente Colombia ya queda con un veto para la realización de este tipo de justas por varios años”, acotó el exministro del Deporte.

El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, dijo que hay tristeza en su ciudad, pero advirtió que ya tuvo una primera charla con el Gobierno nacional para buscar soluciones. “Ayer hablé con el presidente Panam Sports. Le dije que, si el problema era de plata, Barranquilla colocaba toda la plata, se la girábamos hoy. Yo creo que es un tema que ya trasciende el tema económico”, dijo el mandatario.

Uno de los primeros en pronunciarse a través de su cuenta de X fue el representante a la cámara por el Pacto Histórico Agmeth Escaf, quien cuestionó al Gobierno por este incumplimiento.

Desde La Arenosa le informaron a Noticias Caracol que esperan que el presidente de Chile, Gabriel Boric, interceda y logre convencer a la firma de ese país de reversar la decisión.