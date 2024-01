"No se pierden las esperanzas" de que los Juegos Panamericanos sean en Barranquilla, según Alex Char

Alejandro Char, alcalde de Barranquilla, habló sobre la determinación de Panam Sports de retirar a la ciudad de la organización de los Juegos Panamericanos, las segundas justas deportivas más importantes después de los Olímpicos.



El mandatario de los barranquilleros manifestó que está triste y también indicó que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, está haciendo todo lo posible para revertir la situación.

“Triste por la carta que se recibió, pero no se pierden las esperanzas. Acabo de hablar con Presidencia, tengo un mensaje directo del presidente Petro y él mismo se está comunicando directamente con el Gobierno chileno, con el presidente Boric para poder solventar esto”, aseguró Alejandro Char.

El alcalde de Barranquilla manifestó que la plata no se giró por cuenta de un “impasse”, pero que los recursos para la realización de estas justas están disponibles.

“La plata está, los recursos están, hubo un impasse en Hacienda Pública, pues debieron girarse 4 millones de dólares el 31 de diciembre y no se hizo. Un trámite, por demás decirlo, extraño, no se dio. Ya tenía la orden presidencial. La plata se tiene completa, los 8 millones de dólares”, indicó el alcalde.

Asimismo, el mandatario de la capital del Atlántico sostuvo que el presidente Petro está en contacto con Gabriel Boric, jefe de Estado de Chile, para que Barranquilla pueda ser sede de las justas.

“Para que ayude a intermediar en esta situación y no perdamos nosotros la esperanza de los anamericanos. El gran derrotado es el deporte colombiano, no podemos permitirlo. Vi en este momento todo el interés del Gobierno nacional en querer ayudar a sacar esto adelante. No perdamos la esperanza, el presidente está muy interesado en sacarlo adelante. Él sabe de la importancia de esta gesta para el deporte, turismo y comercio”, concluyó.

Por su parte, Dumek Turbay, alcalde de Cartagena, aseguró que esta situación es “lamentable”.

“Nos ha dolido mucho, Cartagena era subsede de algunas actividades deportivas. Hace algunos meses, le dije al alcalde de Barranquilla Alex Char que Cartagena entraba a apoyar a Barranquilla en lo que fuera necesario. En ese momento se comentaba que el Gobierno nacional estaba reticente a apoyar esa postulación de Barranquilla. Como hermanos de la región Caribe manifestamos que podíamos asumir responsabilidades y financiar actividades”, dijo Turbay.

En ese orden de ideas, el mandatario de Cartagena manifestó que la ciudad era una “oportunidad de visita de los miles de deportistas y acompañantes de los Juegos Panamericanos. Perdemos una gran oportunidad de ingresos”.