La emotiva despedida de periodista de Noticias Caracol: “Me llevo muchos recuerdos”

Con la sonrisa del deber cumplido y en medio de mucha gratitud hacia el Canal Caracol y los televidentes e internautas de Noticias Caracol y Caracol Ahora, la periodista Yesenia Carrillo se despidió de la que fue su casa por más de 10 años.

“Agradecer a la familia de Noticias Caracol y a todos los televidentes por abrirme las puertas durante más de 10 años, en los que les llevé toda la información de Cartagena y el departamento de Bolívar. Me llevo en mi corazón muchísimos recuerdos”, manifestó Yesenia durante su última emisión en el noticiero digital Caracol Ahora.

Pero ese no fue el único medio por el que se despidió la reportera cartagenera. En su red social de Instagram escribió el siguiente mensaje: “Hoy me despido de esta casa periodística que por más de diez años me permitió crecer personal y profesionalmente. La palabra gracias se queda extremadamente corta, fue una gran oportunidad para cumplir el sueño que siempre tuve de niña, por eso en honor a ese anhelo trabajé con pasión y amor. Me voy feliz por haber sido la voz de tantas personas que confiaron en mí sus denuncias e historias”.

Así es la vida de Yesenia Carrillo por fuera de cámaras

Yesenia, quien además de periodista es docente universitaria, asesora en comunicaciones y mamá de la pequeña Fátima del Mar, se describe en su red social de X como “un pedacito de Caribe. Arrítmica, champetúa, intensa, corroncha y con sangre montemariana”.

