“Los 8 millones de dólares para los Juegos Panamericanos están listos para ser girados”: Petro

El presidente Gustavo Petro aseguró que “los 8 millones de dólares por concepto de concesión de derechos de los Juegos Panamericanos están listos, en cualquier momento podrían ser girados si la parte del convenio así lo considera”, al referirse al pago que debe hacer a Panam Sports para la realización de las justas.



“No hay ningún problema para girar los recursos que se necesitan”, destacó al finalizar la reunión con el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, y el alcalde de Barranquilla, Alex Char, además de otros altos funcionarios que asistieron a la cita en la Casa de Nariño, con el fin de encontrar salidas para que La Arenosa recupere la sede del evento deportivo.

#LOÚLTIMO | “Los 8 millones de dólares para realizar los Juegos Panamericanos están listos para ser girados si la parte del convenio así lo considera. No hay ningún problema para girar los recursos que se necesitan”: presidente Petro entrega las conclusiones de la reunión con el… pic.twitter.com/cSr0Nb53Ca — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) January 9, 2024

Sobre que los Juegos Panamericanos no se realicen únicamente en Barranquilla, el presidente Petro dijo que “a nosotros si nos gusta como Gobierno nacional varias ciudades, precisamente por el efecto de impulso al turismo. No porque Barranquilla no lo pueda captar solo, sino porque varias ciudades del Caribe pueden ayudarnos a hacer mejor el colectivo de ser muy atractivas hacia Colombia”.

“Pero hoy por hoy lo que tenemos que recuperar es la sede”, subrayó el jefe de Estado.

El presidente Petro también anunció que viajará a Chile para reunirse con los directivos de Panam Sports con el fin de recuperar la sede de los Juegos Panamericanos.

